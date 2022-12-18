Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Еволюція Святого Миколая по-українськи
OPINION

Еволюція Святого Миколая по-українськи

Галина Пагутяк
18 грудня, 2022 неділя
10:07
Погляд Галина Пагутяк

Діти краще розуміються у цій ситуації, ніж дорослі. І підсвідомо розуміють, що святий Миколай здатний їх захистити. Всіх-всіх українців

Святого Миколая зображають з книгою, а не з мечем. Книга в його руках стала зброєю. Надзвичайно активний, всюдисущий, працьовитий, улюбленець українських селян, і при тому скромний у повсякденному житті, єпископ Мірлікійський, що жив у 6 ст., не лише приносив полегкість нужденним, потай приносячи їм під двері необхідне, а й виганяв злих духів звідусіль, куди тільки ступала його нога. "…Лукаві ж духи, ніяк не мігши стерпіти приходу святого, плачевні випускали голоси, страшно верещали і втікали переможені, і зі своїх місць вигнані були зброєю молитов непереможного Воїна Христового Святителя Миколая…" (о.Д.Туптало, Житія Святих).

Читайте також: Календар війни

У Нагуєвичах є церква Перенесення мощей святого Миколая Мірлікійського, що виникла на місці колишнього монастиря, де ще у 18 ст. ченці займались екзорцизмом. В основному виганяли злих духів з жінок, про що свідчать протоколи інквізиції Перемишльського духовного суду. Була в церкві ікона 17 ст. з житієм святого, де зображена  в окремому медальйоні сцена вигнання злого духа із дівчини з Нагуєвич. Святий на ній у чернечому одязі з атрибутами екзорциста – святою водою, кропилом і Біблією. Дітям не конче знати, що тих, з кого не могли вигнати бісів, спалювали на терновому вогні. Їм слід пояснити, що святий Миколай не кічовий Санта Клаус, чий культ став  глобальним явищем масової культури, і по Україні не роз’їжджає на оленях, а ходить пішки від хати до хати в ніч з 18 на 19 грудня, щоб покласти під подушку подарунки. Не є він і Дідом Морозом, що насправді був демоном і ще тим страховиськом, якому жертвували пташок.

Святий на іконі у чернечому одязі з атрибутами екзорциста – святою водою, кропилом і Біблією. Дітям не конче знати, що тих, з кого не могли вигнати бісів, спалювали на терновому вогні

Читайте також: Війна як піст

У одній з крамничок, де потрохи торгують всяким дріб’язком, я побачила дві ідентичні книжечки розвивального характеру: одна про святого Миколая, інша про Діда Мороза. Хтось намагався задовольнити попит обох категорій споживачів. Як у тій співомовці Степана Руданського, де бабуся ліпить одну свічечку святому, а іншу — чорту. Мені стало трохи смішно,  а далі я подумала, що час уже Святому Миколаю зайнятися екзорцизмом і повиганяти  з декого демонів совка. Зараз йде  війна й в всіх українських дітей найперше бажання, аби швидше настала перемога. Вони не пишуть про це ні Дєдушке Морозу, ні Санта Клаусу, а лише Святому Миколаю, бо він свій, рідний. Діти краще розуміються у цій ситуації, ніж дорослі. І підсвідомо розуміють, що святий Миколай здатний їх захистити. Всіх-всіх українців. Бо він справедливий і його покликання — проганяти всіляку  нечисть з нашої землі.

Зараз йде  війна й в всіх українських дітей найперше бажання, аби швидше настала перемога. Вони не пишуть про це ні Дєдушке Морозу, ні Санта Клаусу, а лише Святому Миколаю, бо він свій, рідний. Діти краще розуміються у цій ситуації, ніж дорослі

Читайте також: Третє грудня і перевернутий світ

Коли я на початку 80-х навчалась у Києві, то з подивом виявила, що про звичай класти під подушку дітям подарунки мої однокурсники навіть не чули. Під Новий рік можна було замовити Діда Мороза і Снігуроньку, але то в місті. В селах такої розкоші ніхто собі не міг дозволити. Правда, на заході України в садках і школах з’являлись ці персонажі, але додому їх на поріг ніхто не пустив би. Сільські школярі восени збирали колгоспні картоплю і буряки, і на зароблені гроші школа під Новий рік купувала найбіднішим з них якусь одежину, а на решту – солодощі усім дітям. У пакунку з грубого паперу були кілька печеньок і карамельки барбарис та дюшес, але й цим діти тішились. Чогось більшого школа не могла собі дозволити за ті мізерні гроші, які заробили діти, відірвані від навчання, на рабських плантаціях. Але ми мали Миколая, і він був справжній. Його чекали, йому молились, а коло церкви ще й стояла капличка з гіпсовою фігурою святого, і коли ми зазирали у віконце, то відчували солодкий трепет перед цим пронизливим поглядом з-під кустратих брів.  Але навіть ми не знали, що він ще й виганяє бісів. А то просили б вигнати бісів комуністичної ідеології з усіх українців і, хто зна, може, здобули б Незалежність раніше.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку: Галина Пагутяк, письменниця. лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Суспільство
Україна
війна з Росією
Читайте також:
путін путлер
17 грудня, 2022 субота
Путін впродовж цілого дня проводив нараду з командувачами військ, які воюють проти України
Україна та Білорусь
16 грудня, 2022 п'ятниця
День, коли білоруси перейдуть кордон України, буде останнім для незалежності Білорусі, - генерал-майор СБУ Ягун
Дмитро Пєсков
14 грудня, 2022 середа
У Путіна заявили, що захоплення Одеси та Чернігова не на часі: в ЦПД пояснили, чому Кремль змінив риторику
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.23
  • EUR
    Купівля 41.11
    Продаж 42.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
18 грудня
10:49
Ексклюзив
окупанти орки
Інформація про відступ росіян з Херсонщини може бути пасткою, - начальник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Єрі
10:47
діти
Повномасштабна війна РФ проти України: 450 дітей загинули
10:32
переговори України з Росією
В ISW оцінили ймовірність припинення вогню між РФ та Україною взимку
10:24
Ексклюзив
Херсон водоканал скрін з відео
Окупанти обстрілювали Херсон всю ніч, - журналіст Нікітенко
10:20
Окупанти
Окупанти на Луганщині вилучають інвалідні візки та матраци в цивільних: у лікарнях не вистачає найнеобхіднішого
10:08
путін шойгу автомат
У ISW з'ясували, навіщо Путін провів цілий день з вищим військовим керівництвом РФ
10:00
Харківщина
За ніч військові РФ здійснили артилерійські обстріли щонайменше 12 районів населених пунктів Харківщини
09:43
Інфографіка
ЗСУ
ЗСУ знищили понад 98 тис. окупантів за час повномасштабної війни РФ проти України
09:35
російська армія, мобілізація
Британська розвідка пояснила, чому РФ не вдасться підняти моральний дух окупантів за допомогою "прифронтових творчих бригад"
09:28
Таране Алідуості
Відому іранську актрису заарештували за підтримку протестувальників
08:55
Обстріли Нікопольщини 18 грудня 2022 року
Обстріли Нікопольщини: окупанти 5 разів гатили по району з важкої артилерії
08:30
Кім Чен Ин
КНДР знову запустила балістичні ракети в сторону Японії
08:10
Запоріжжя, ракетний удар
Війська РФ здійснили 5 ракетних та 42 обстріли з РСЗВ за минулу добу
08:03
OPINION
Анатолій Амелін
Що таке іранські дрони, і яку небезпеку вони несуть
07:51
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
Шойгу проінспектував на гвинтокрилі російські окупаційні війська в Україні
07:29
Російський газ
Молдова позбавилася залежності від російського газу, - молдовський міністр Андрій Спину
07:13
ЗСУ
ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів РФ на Запоріжжі, - підтвердження Генштабу
06:55
комендантська година
Росіяни планують увести цілодобову комендантську годину в містах і селах окупованого Запоріжжя
06:30
Розграбоване росіянами шато імені Трубецького
Окупанти знищили Херсонську виноробню, яка пережила дві світові війни
05:31
Анонс
Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе
Аргентина - Франція: де та коли дивитись фінал чемпіонату світу з футболу
01:38
Марія Захарова
МЗС РФ обурилось через закриття у Молдові пропагандистських телеканалів
00:51
Ексклюзив
Лукашенко Путін
Візит Путіна до Мінська - це до певної міри спецоперація, - Портников
00:10
Ексклюзив
Непокаране зло повертається
В окупантів є алгоритм: за кожного вбитого російського військового вони вивозять 10 українських дітей до РФ, - правозахисник Лисянський
2022, субота
17 грудня
23:57
школа окупант
На окупованих територіях РФ розміщує військових і техніку у школах, де навчаються діти, - ЦНС
23:51
Андрій Павлишин
Лауреатом Премії Шевельова 2022 року став Андрій Павлишин
23:34
Актор Марк Гемілл - Люк Скайвокер у сазі "Зоряні війни"
Голос Люка Скайвокера зі "Зоряних війн" повідомлятиме українців про повітряну тривогу
23:18
Лука Модріч
Лідер збірної Хорватії Модріч відповів, чи завершує кар'єру у збірній після бронзи на ЧС-2022
22:40
Сумщина обстріли
РФ обстріляла Сумську область з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. За день зафіксовано 20 прильотів
22:10
Морська ворожа якірна міна
Штормове море винесло якірну міну на узбережжя Миколаївщини
21:58
Оновлено
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Аргентина - Франція: букмекери дали прогноз на фінал чемпіонату світу з футболу
21:43
Валерій Герасимов
США намагалися завадити ЗСУ знищити начальника російського генштабу Герасимова, - The New York Times
21:26
Львів вечірній, світло, ліхтар
Зеленський: 17 грудня вдалось повернути електрику для майже 6 млн українців
21:09
Оновлено
Євробачення
Визначився представник України на Євробаченні-2023
20:45
Енергоатом
В енергосистемі працюють дев'ять енергоблоків АЕС, роботу одного обмежили - Енергоатом
20:30
Ексклюзив
HIMARS
ЗСУ потрібно вдарити так, щоб дійти до Азовського моря та перерізати сухопутний коридор з Росії до Криму, - генерал Скшипчак
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Дуже далеко на схід від Едему
20:01
Олаф Шольц
Німеччина не передаватиме Україні танки в односторонньому порядку, - Шольц
19:55
Денис Шмигаль
В Україні планується розгорнути більш як 15 тисяч "пунктів незламності", - Шмигаль
19:43
РФ продовжує спроби прорвати оборону наших військ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб
19:05
Ексклюзив
путін путлер
Путін ніколи не покінчить життя самогубством. Ми побачимо його на лаві підсудних, - Піонтковський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV