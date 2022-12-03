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Третє грудня і перевернутий світ

Галина Пагутяк
3 грудня, 2022 субота
12:02
Погляд Галина Пагутяк, українська письменниця

Третього грудня 1722 року народився Григорій Сковорода, речник  української гідності та свободи

Без третього грудня не було б Першого грудня. Третього грудня 1722 року народився Григорій Сковорода, речник  української гідності та свободи. Першого грудня 2013 року мільйонною демонстрацією в центрі Києва розпочалась Революція гідності. Козацький син Григорій мав вижити, вивчитися і пізнати свою місію в житті через пізнання самого себе, щоб навчити нас найважливішого – бути на боці справедливості й добра при будь-яких обставинах. Нашим сучасникам українцям потрібно було закріпити свої свободи й здобути незалежність, пізнавши свою історію і визначивши пріоритети, щоб навчити цьому майбутні покоління та інші народи й, зрештою, можливо навіть урятувати цивілізацію від сповзання у прірву.

Григорій Сковорода і  пізніше Тарас Шевченко знали, яку страшну ціну доведеться за це заплатити. Світ, у якому ми живемо, не є чимось однорідним

Григорій Сковорода і  пізніше Тарас Шевченко знали, яку страшну ціну доведеться за це заплатити. Світ, у якому ми живемо, не є чимось однорідним. Він радше нагадує карту Таро, яка в перевернутому вигляді означає цілком протилежне, тобто не природне, відступ від гармонії й блага. Змій, що повзає, це погано, це спокуса та отрута. Змій, згорнутий кільцем, що вчепився у свій хвіст, означає мудрість і вічність. Цитата зі Сковороди "Вас Бог наградил грунтами, но вдруг может все пропасть, а мой жребій з голяками, но Бог мудрости дал часть" спадала і спадає мені на думку, коли я зазнаю кривди та несправедливості, ще з часів юності. То був мій урок, який я засвоїла, і він стимулює продовжувати робити свою скромну справу, поважаючи людей, які не зациклюються на власному добробуті, а намагаються передовсім здобути душевний комфорт. А коли маєш душевний комфорт, то зовнішній глянець тобі ні до чого, і карта твого життя не перевернута. Так само зі Святим Письмом – воно може бути фонтаном мудрості й насолодою, а може бути льохом мракобісся і фанатизму.

А що буде з тими, хто не скидатиме старої шкіри колоніальної меншовартості, покори, байдужості й егоїзму? Стара шкіра приросте до тіла, труїтиме організм, і призведе до виродження і смерті

 У Сковороди є чудова історія "Змія і Буфон". Щоб оновитись, перезавантажити свідомість, розвиватись далі, людина подібно до змії  повинна здирати час від часу стару шкіру. Для цього вона повинна пройти крізь вузький, тісний і, певно, темний прохід, стерпіти біль, щоби врешті вийти на світло. Українці зараз проходять крізь ту страшну щілину, і повинні пам’ятати, що вони не самі у своєму бажанні оновитись і далі жити повноцінним життям. Без цього – ніяк.І цю одвічну таємницю життя знали й Сковорода, і Шевченко, хоч їх і намагались протиставляти ті, хто боїться двох найважливіших  після Бога персон для українців, лицарів честі, заступників і вісників  Нової України.

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А що буде з тими, хто не скидатиме старої шкіри колоніальної меншовартості, покори, байдужості й егоїзму? Стара шкіра приросте до тіла, труїтиме організм, і призведе до виродження і смерті.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку: Галина Пагутяк, письменниця. лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка.

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