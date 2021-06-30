Євро-2020: П'ятов після виходу до 1/4 фіналу звернувся до "диванних експертів"

Про це П'ятов написав у Instagram.

Він виклав фото із тортом, яким його 28 червня привітали із 37-м днем народження та запевнив, що загадане бажання збулося.

"Справжні вболівальники завжди з командою. Важливо перечитувати це речення до та після кожного матчу! Без винятків! Великий привіт професійним диванним критикам. P.S. Ось і бажання збулось", - написав П'ятов.



Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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