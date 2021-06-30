Євро-2020: результати всіх матчів вівторка

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.



У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".



Євро-2020



1/8 фіналу



29 червня



Англія - Німеччина 2:0



Голи: Стерлінг, 75, Кейн, 86

Швеція - Україна 1:2 (1:1, 0:1 дод. час)

Голи: Форсберг, 43 - Зінченко, 27, Довбик, 120+1

???????? Ukraine are into the EURO quarter-finals for the first time in their history! ????????????#EURO2020 pic.twitter.com/IsGoNXzKU8 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

У вівторок, 29 червня, збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу

Нагадаємо, 29 червня у іншому матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Англії перемогла Німеччину - 2:0.

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