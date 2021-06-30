Євро-2020: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 29 червня, були зіграні заключні матчі 1/8 фіналу Євро-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".
Євро-2020
1/8 фіналу
29 червня
Англія - Німеччина 2:0
Голи: Стерлінг, 75, Кейн, 86
Швеція - Україна 1:2 (1:1, 0:1 дод. час)
Голи: Форсберг, 43 - Зінченко, 27, Довбик, 120+1
- У вівторок, 29 червня, збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу
- Нагадаємо, 29 червня у іншому матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Англії перемогла Німеччину - 2:0.
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