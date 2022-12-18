Про це повідомляє футбольна асоціація Англії у twitter.

"Ми раді підтвердити, що Гарет Саутгейт залишається головним тренером збірної Англії та очолить нашу кампанію на Євро-2024. Гарет Саутгейт та його асистент Стів Холланд завжди користувалися нашою повною підтримкою, і наша підготовка до Євро починається зараз", — заявили в асоціації.

Англія та Україна зіграють у кваліфікації Євро-2024 у групі С разом з Італією, Північною Македонією та Мальтою.

Гарет Саутгейт очолює збірну Англії з 2016 року. Під його керівництвом команді дійшла до фіналу Євро-2022, де програла Італії.

На чемпіонаті світу-2022 Англія зупинилася у чвертьфіналі, де вона поступилася Франції 1:2.

Франція сьогодні зіграє у фіналі ЧС-2022 з Аргентиною. Початок о 17:00.

9 жовтня у Франкфурті відбулося жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи-2024.

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