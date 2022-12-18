Євро-2024: Англія оголосила ім'я тренера, який готуватиме її до матчів з Україною
Гарет Саутгейт залишиться на посаді головного тренера збірної Англії, яка є суперником України у відборі чемпіонату Європи-2024
Про це повідомляє футбольна асоціація Англії у twitter.
"Ми раді підтвердити, що Гарет Саутгейт залишається головним тренером збірної Англії та очолить нашу кампанію на Євро-2024. Гарет Саутгейт та його асистент Стів Холланд завжди користувалися нашою повною підтримкою, і наша підготовка до Євро починається зараз", — заявили в асоціації.
Англія та Україна зіграють у кваліфікації Євро-2024 у групі С разом з Італією, Північною Македонією та Мальтою.
Гарет Саутгейт очолює збірну Англії з 2016 року. Під його керівництвом команді дійшла до фіналу Євро-2022, де програла Італії.
На чемпіонаті світу-2022 Англія зупинилася у чвертьфіналі, де вона поступилася Франції 1:2.
Франція сьогодні зіграє у фіналі ЧС-2022 з Аргентиною. Початок о 17:00.
- 9 жовтня у Франкфурті відбулося жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи-2024.
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