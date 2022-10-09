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Збірна України отримала суперників по відбору Євро-2024

9 жовтня, 2022 неділя
13:42
Спорт

У неділю 9 жовтня у Франкфурті відбулося жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Збірна України під час жеребкування перебувала у третьому кошику, тому її суперниками не могли стати Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія. Також УЄФА унеможливив зустріч українців з білорусами, а збірну Росії відсторонив від змагань через повномасштабну війну проти України. 

У підсумку суперниками збірної України по групі C стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.  

Загалом у кваліфікації було сформовано 10 груп: сім  - по п'ять команд та три - по шість. 

Група A: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр

Група B: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар

Група C: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта

Група D: Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія

Група E: Польща, Чехія, Албанія, Фарери, Молдова

Група F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія

Група G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва

Група H: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Маріно

Група I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра

Група J: Португалія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн.

Відбіркові матчі відбуватимуться з березня до листопада 2023 року. У березні 2024 року пройдуть ігри плей-офф кваліфікації.

Чемпіонат Європи 2024 року заплановано на червень-липень 2024 року. Турнір відбуватимуться в 10 містах - Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені, Штутгарті. Арени у всіх містах побудовані і вже функціонують.

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футбол
Збірна України
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