Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України під час жеребкування перебувала у третьому кошику, тому її суперниками не могли стати Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія. Також УЄФА унеможливив зустріч українців з білорусами, а збірну Росії відсторонив від змагань через повномасштабну війну проти України.

У підсумку суперниками збірної України по групі C стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

Загалом у кваліфікації було сформовано 10 груп: сім - по п'ять команд та три - по шість.

Група A: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр

Група B: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар

Група C: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта

Група D: Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія

Група E: Польща, Чехія, Албанія, Фарери, Молдова

Група F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія

Група G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва

Група H: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Маріно

Група I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра

Група J: Португалія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн.

Відбіркові матчі відбуватимуться з березня до листопада 2023 року. У березні 2024 року пройдуть ігри плей-офф кваліфікації.

Чемпіонат Європи 2024 року заплановано на червень-липень 2024 року. Турнір відбуватимуться в 10 містах - Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені, Штутгарті. Арени у всіх містах побудовані і вже функціонують.

The road to Germany starts now! ????????????



What's your first reaction to the draw?#EURO2024 pic.twitter.com/QAQzVMEhcN — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 9, 2022

27 вересня, збірна України зіграла внічию проти Шотландії у 6-му турі Ліги націй та не змогла вийти до вищого дивізіону турніру.

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