Євро-2024: Найкращий бомбардир Європи пропустить матч проти Іспанії
Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд через ушкодження пропустить стартовий матч кваліфікації Євро-2024 проти Іспанії
Про це повідомляє footbal.no.
Форварда після медичного обстеження відпустили із розташування збірної до "Манчестер сіті", де він перебуватиме під наглядом лікарів. 22-річний норвежець відчув біль в області паху після матчу з "Бернлі" (6:0) у Кубку Англії.
Таким чином Холанд пропустить стартову гру відбору Євро-2024 проти Іспанії, яка відбудеться 25 березня у Малазі та матч проти Грузії, з якою скандинави зіграють 28 березня у Батумі. Разом з цими збірними у групі A виступатимуть Шотландія та Кіпр.
У нинішньому сезоні Холанд зіграв за "Манчестер сіті" 37 матчів, забив 42 голи та віддав 5 результативних передач. Наразі він є найкращим бомбардиром Європи та лідирує у боротьбі за "Золоту бутсу".
За збірну Норвегії нападний провів 23 гри та забив 21 м'яч.
- 15 березня Холанд забив 5 голів і допоміг "Ман Сіті" знищити "Лейпциг" у Лізі чемпіонів.
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