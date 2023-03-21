Про це повідомляє footbal.no.

Форварда після медичного обстеження відпустили із розташування збірної до "Манчестер сіті", де він перебуватиме під наглядом лікарів. 22-річний норвежець відчув біль в області паху після матчу з "Бернлі" (6:0) у Кубку Англії.

Таким чином Холанд пропустить стартову гру відбору Євро-2024 проти Іспанії, яка відбудеться 25 березня у Малазі та матч проти Грузії, з якою скандинави зіграють 28 березня у Батумі. Разом з цими збірними у групі A виступатимуть Шотландія та Кіпр.

У нинішньому сезоні Холанд зіграв за "Манчестер сіті" 37 матчів, забив 42 голи та віддав 5 результативних передач. Наразі він є найкращим бомбардиром Європи та лідирує у боротьбі за "Золоту бутсу".

За збірну Норвегії нападний провів 23 гри та забив 21 м'яч.