Євро-2024: Ребров не викликав на матчі з Англією та Італією лідера збірної України

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Ребров викликав на ігри з Англією (9 вересня у Вроцлаві) та Італією (12 вересня в Мілані) 25 футболістів, ще 5 гравців потрапили до резервного списку. До списку не потрапив один із лідерів збірної України - Руслан Малиновський, який 19 сеопня перейшов з французького "Марселя" до італійської "Дженоа".

Національна команда розпочне збір 3 вересня у передмісті Вроцлава - Тшебниці.

Збірна України після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія. Італія та Північна Македонія мають по 3 бали, Мальта - 0.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Денис Попов, Олександр Тимчик (обидва — "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер Маямі", США), Богдан Михайличенко ("Динамо", Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі — "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список: Олександр Караваєв ("Динамо"), Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва — "Дніпро-1"), Арсеній Батагов ("Зоря"), Данило Сікан ("Шахтар").