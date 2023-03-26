Євро-2024: розклад відбіркових матчів 26 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців. З ідентичним рахунком Англія перемогла Італію.

Офіційним транслятором кваліфікації Євро-2024 є Megogo. Медіасервіс транслює усі матчі, окрім виступів збірної Білорусі.

Євро-2024

Кваліфікація. 2-й тур

26 березня

16:00 Казахстан - Данія (Група H)

19:00 Англія - Україна (Група C)

19:00 Ліхтенштейн - Ісландія (Група J)

19:00 Словенія - Сан-Марино (Група H)

21:45 Люксембург - Португалія (Група J)

21:45 Північна Ірландія - Фінляндія (Група H)

21:45 Словаччина - Боснія і Герцеговина (Група J)

21:45 Мальта - Італія (Група C)