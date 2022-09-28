Ліга націй

Євро-2024: стало відомо, у якому кошику буде Україна на жеребкуванні відбору
Після закінчення сезону Ліги націй збірна України з футболу дізналась, у якому кошику вона буде на жеребкуванні кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє "Трибуна".
На жеребкуванні кваліфікації Євро-2024 Україна буде в третьому кошику. Якби наша команда перемогла Шотландію і вийшла в елітний дивізіон Ліги націй, то була б у другій корзині.
Жеребкування відбіркового раунду Євро-2024:
Кошик фіналу чотирьох Ліги націй: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія
1-й кошик: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща
2-й кошик: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія
3-й кошик: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія
4-й кошик: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія
5-й кошик: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта
6-й кошик: Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн
Жеребкування відбору Євро-2024 відбудеться 9 жовтня 2022 року у Франкфурті-на-Майні. Чемпіонат Європи-2024 відбудеться у Німеччині.
Господар турніру Німеччина отримала пряму путівку на Євро-2024 і не гратиме кваліфікацію.
- 20 вересня УЄФА відсторонив збірну Росії від участі у відбірковому турнірі чемпіонату Європи з футболу.
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