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Євро-2024: стало відомо, у якому кошику буде Україна на жеребкуванні відбору

28 вересня, 2022 середа
03:59
Спорт Андрій Ярмоленко (в центрі)

Після закінчення сезону Ліги націй збірна України з футболу дізналась, у якому кошику вона буде на жеребкуванні кваліфікації Євро-2024

Про це повідомляє "Трибуна".

На жеребкуванні кваліфікації Євро-2024 Україна буде в третьому кошику. Якби наша команда перемогла Шотландію і вийшла в елітний дивізіон Ліги націй, то була б у другій корзині.

Жеребкування відбіркового раунду Євро-2024:

Кошик фіналу чотирьох Ліги націй: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія

1-й кошик: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща

2-й кошик: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія

3-й кошик: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія

4-й кошик: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія

5-й кошик: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта

6-й кошик: Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн

Жеребкування відбору Євро-2024 відбудеться 9 жовтня 2022 року у Франкфурті-на-Майні. Чемпіонат Європи-2024 відбудеться у Німеччині.

Господар турніру Німеччина отримала пряму путівку на Євро-2024 і не гратиме кваліфікацію.

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Україна
футбол
Збірна України
Ліга націй
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