Євро-2028: визначились господарі турніру
Чемпіонат Європи з футболу у 2028 році пройде у Великій Британії та Ірландії
Про це повідомляють Sky Sports та The Guardian.
Туреччина, яка була головним конкурентом Великої Британії та Ірландії, відмовилася від турніру заради спільної заявки на Євро-2032 з Італією.
Офіційно рішення про місце проведення обох турнірів винесуть вже 10 жовтня. Це відбудеться у швейцарському Ньоні на засіданні виконавчого комітету УЄФА, від якого необхідно отримати схвалення.
УЄФА вже направив футбольним асоціаціям країн листи із проханням підтвердити їхню спільну заявку. Видання пишуть, що присудження Євро-2028 Британії та Ірландії — лише формальність.
Матчі Євро-2028 пройдуть у Лондоні, Кардіффі, Манчестері, Ліверпулі, Ньюкаслі, Бірмінгемі, Глазго, Дубліні та Белфасті.
- У березні 2022 року тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонував провести Євро-2028 в Україні.
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