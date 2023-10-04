Євро-2028: визначились господарі турніру

Про це повідомляють Sky Sports та The Guardian.

Туреччина, яка була головним конкурентом Великої Британії та Ірландії, відмовилася від турніру заради спільної заявки на Євро-2032 з Італією.

Офіційно рішення про місце проведення обох турнірів винесуть вже 10 жовтня. Це відбудеться у швейцарському Ньоні на засіданні виконавчого комітету УЄФА, від якого необхідно отримати схвалення.

УЄФА вже направив футбольним асоціаціям країн листи із проханням підтвердити їхню спільну заявку. Видання пишуть, що присудження Євро-2028 Британії та Ірландії — лише формальність.

Матчі Євро-2028 пройдуть у Лондоні, Кардіффі, Манчестері, Ліверпулі, Ньюкаслі, Бірмінгемі, Глазго, Дубліні та Белфасті.