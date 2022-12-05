Єврокомісія: Болгарія, Румунія та Хорватія повністю відповідають вимогам для приєднання до "шенгену"
Європейська комісія вважає, що Болгарія, Румунія та Хорватія повністю відповідають усім вимогам, необхідним для приєднання до Шенгенської зони попри те, що Нідерланди раніше виступили проти включення до цього переліку Софії
Про це повідомило видання БГНЕС.
Повідомляється, що Нідерланди рішуче виступають проти вступу Болгарії, а нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте заявив, що Болгарія допускає корупцію на своїх кордонах – ніби кордон із Туреччиною можна перетнути за 50 євро.
Окрім цього відомо, що Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілве Йоганссон зазначила, що додаткові перевірки, про які просили деякі країни ЄС, показали: Болгарія та Румунія ще більше посилили охорону зовнішніх кордонів.
За її словами, Єврокомісія не має інформації про те, що кордон між Болгарією та Туреччиною можна перетнути за 50 євро.
У той час, віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що твердження про те, що Шенгенська зона означає менший контроль, є міфом. За його словами, розширення "шенгену", навпаки, призведе до посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС.
Йоганссон додала, що очікує на голосуванні за приєднання Болгарії, Румунії та Хорватії до "шенгену" 8 грудня позитивного результату для всіх трьох країн.
- Європейський парламент у жовтні закликав держави-члени ЄС дозволити Румунії та Болгарії приєднатися до Шенгенської зони вже на початку 2023 року.
- 10 листопада Європарламент схвалив приєднання Хорватії до Шенгенської зони.
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