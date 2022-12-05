Єврокомісія: Болгарія, Румунія та Хорватія повністю відповідають вимогам для приєднання до "шенгену"

Про це повідомило видання БГНЕС.

Повідомляється, що Нідерланди рішуче виступають проти вступу Болгарії, а нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте заявив, що Болгарія допускає корупцію на своїх кордонах – ніби кордон із Туреччиною можна перетнути за 50 євро.

Окрім цього відомо, що Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілве Йоганссон зазначила, що додаткові перевірки, про які просили деякі країни ЄС, показали: Болгарія та Румунія ще більше посилили охорону зовнішніх кордонів.

За її словами, Єврокомісія не має інформації про те, що кордон між Болгарією та Туреччиною можна перетнути за 50 євро.

У той час, віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що твердження про те, що Шенгенська зона означає менший контроль, є міфом. За його словами, розширення "шенгену", навпаки, призведе до посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС.

Йоганссон додала, що очікує на голосуванні за приєднання Болгарії, Румунії та Хорватії до "шенгену" 8 грудня позитивного результату для всіх трьох країн.

Європейський парламент у жовтні закликав держави-члени ЄС дозволити Румунії та Болгарії приєднатися до Шенгенської зони вже на початку 2023 року.

10 листопада Європарламент схвалив приєднання Хорватії до Шенгенської зони.