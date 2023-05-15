Єврокомісія дала згоду на купівлю компанією Microsoft ігрового розробника Activision Blizzard
У понеділок, 15 травня, Євросоюз погодив купівлю компанією Microsoft ігрового розробника Activision Blizzard за $69 млрд
Про це пише Bloomberg.
Єврокомісія заявила, що згідно з аналізом, угода не зашкодить конкуренції на ринку. Такий висновок було прийнято після заяви Microsoft, в якій компанія пообіцяла дозволити конкурентам пропонувати свої ігри на своїх платформах компанії протягом 10 років.
Керівниця антимонопольного законодавства ЄС Маргрете Вестагер назвала угоду "проконкурентною" і заявила, що вона допоможе розвиватися ринку потокового хмарного стрімінгу, який становить лише від 1 до 3% усього ринку ігор.
Попри це, Велика Британія все ще виступає проти угоди. Вестагер пояснила, що різниця у висновках регуляторів ЄС і Великої Британії виникла через різне бачення того, наскільки швидко розвиватиметься ринок хмарних ігор у майбутньому.
"Ми згодні з тим, що ринок хмарного стрімінгу є перспективним. Ми можемо не погоджуватися щодо швидкості, з якою він розвиватиметься", – сказала вона.
Європейська комісія заявила, що угода дасть можливість мільйонам європейських споживачів "стрімити ігри Activision за допомогою будь-яких хмарних ігрових сервісів", які працюють у регіоні ЄС.
Своєю чергою Велика Британія вважає, що угода посилить перевагу Microsoft на ринку хмарних ігор, давши їй контроль над низкою провідних відеоігор, включаючи Overwatch і World of Warcraft.
"Пропозиції Microsoft, прийняті сьогодні комісією, дозволять компанії встановити умови для цього ринку на наступні 10 років", - заявляє голова британської комісії Сара Карделл.
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