Єврокомісія надала Україні грант у 120 млн євро на соцзахист, інфраструктуру і безпеку, - Мінфін

Про це повідомив Мінфін.



"Європейська Комісія надала Україні грант у розмірі 120 млн євро у рамках загального пакету надзвичайної фінансової допомоги Україні", - заявили в міністерстві.



Кошти спрямують до загального фонду державного бюджету для фінансування найактуальніших видатків держави, зокрема пов'язаних із забезпеченням гарантованого соціального захисту громадян, функціонуванням критичної інфраструктури та сектору безпеки.



"Я вдячний Європейському Союзу та Європейській Комісії за непохитну підтримку українського народу, зокрема за глибоке розуміння ситуації, що склалася в Україні, та оперативність у прийнятті рішень", - наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

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