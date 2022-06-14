Єврокомісія не ухвалювала остаточних рішень щодо статусу кандидата для України
Європейська комісія не ухвалювала жодних рішень про надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС
Про це заявив на брифінгу речник Єврокомісії Ерік Мамер, пише ЄП.
"Я читав у пресі, що ЄК вже вирішила, але це повна неправда. Комісія нічого не вирішувала. Проводилися дебати, які дозволять єврокомісарам висловити думки і погляди, щоб підготувати рішення 17 червня", - сказав Мамер.
Він зазначив, що це стандартна процедура.
"Тепер служби фіналізують документи, 15 червня буде зустріч глав департаментів, які мають підтвердити порядок денний колегії, і 17 червняі будуть дебати і, сподіваємося, рішення", - додав речник.
- За даними Bloomberg, Єврокомісія буде рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи та антикорупційного законодавства.
- За даними Радіо Свобода, Єврокомісія, ймовірно, буде рекомендувати надати Україні та Молдові статус кандидата в Євросоюз.
- Видання Politico з посиланням на джерело також повідомляє, що Європейська комісія порекомендує надати Україні офіційного статусу країни-кандидата в члени ЄС.
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