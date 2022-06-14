Про це заявив на брифінгу речник Єврокомісії Ерік Мамер, пише ЄП.

"Я читав у пресі, що ЄК вже вирішила, але це повна неправда. Комісія нічого не вирішувала. Проводилися дебати, які дозволять єврокомісарам висловити думки і погляди, щоб підготувати рішення 17 червня", - сказав Мамер.

Він зазначив, що це стандартна процедура.

"Тепер служби фіналізують документи, 15 червня буде зустріч глав департаментів, які мають підтвердити порядок денний колегії, і 17 червняі будуть дебати і, сподіваємося, рішення", - додав речник.

За даними Bloomberg, Єврокомісія буде рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи та антикорупційного законодавства.

За даними Радіо Свобода, Єврокомісія, ймовірно, буде рекомендувати надати Україні та Молдові статус кандидата в Євросоюз.

Видання Politico з посиланням на джерело також повідомляє, що Європейська комісія порекомендує надати Україні офіційного статусу країни-кандидата в члени ЄС.