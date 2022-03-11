Єврокомісія планує подвоїти військову допомогу Україні, – Боррель
Європейська комісія має намір подвоїти військову допомогу ЄС Україні і запропонувала виділити ще 500 млн євро на ці цілі.
Таку заяву зробив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.
"Всі прекрасно розуміють, що ми повинні збільшити нашу військову підтримку Україні. Я впевнений, що лідери схвалять ці кошти", – зазначив він.
Відомо, що ЄС також розглядає можливість введення додаткових санкцій щодо російських олігархів і російської економіки.
- Нагадаємо, сенат США остаточно схвалив пакет військової та гуманітарної допомоги Україні та її європейським союзникам на $13,6 млрд.
- Додамо, Міжнародний валютний фонд 10 березня перерахував Україні 1,4 млрд доларів в еквіваленті.
- Раніше повідомляли, що рада директорів Міжнародного валютного фонду підтримала виділення для України екстреного фінансування у максимально можливому обсязі.
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