Єврокомісія планує подвоїти військову допомогу Україні, – Боррель

Таку заяву зробив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

"Всі прекрасно розуміють, що ми повинні збільшити нашу військову підтримку Україні. Я впевнений, що лідери схвалять ці кошти", – зазначив він.

Відомо, що ЄС також розглядає можливість введення додаткових санкцій щодо російських олігархів і російської економіки.

Нагадаємо, сенат США остаточно схвалив пакет військової та гуманітарної допомоги Україні та її європейським союзникам на $13,6 млрд.

Додамо, Міжнародний валютний фонд 10 березня перерахував Україні 1,4 млрд доларів в еквіваленті.

Раніше повідомляли, що рада директорів Міжнародного валютного фонду підтримала виділення для України екстреного фінансування у максимально можливому обсязі.