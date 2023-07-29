Єврокомісія розпочала розслідування щодо роботи Microsoft
Європейська комісія почала розслідування щодо американської корпорації Microsoft, яку підозрюють у порушенні європейських правил конкуренції через об'єднання продуктів Teams, Office 365 і Microsoft 365
Про це інформує пресслужба Єврокомісії.
Зазначають, що розслідування стосується переважно продукту Teams. Він входить до бізнес-пакетів Office 365 і Microsoft 365. Ця програма працює як хмарне сховище і дозволяє обмінюватися повідомленнями, дзвонити, проводити відеозустрічі, обмінюватися файлами та об'єднувати робочі інструменти та інші програми від Microsoft і сторонніх виробників.
Так у липні 2020 року компанія Slack Technologies, Inc. подала на Microsoft скаргу. Вона стверджувала, що корпорація незаконно прив'язала Teams до своїх домінуючих програмних пакетів - Office 365 і Microsoft 365.
У Єврокомісії стурбовані таким ходом Microsoft. Вони вважають, що компанія в такий спосіб може зловживати та захищати свої позиції на ринку програмного забезпечення для продуктивності, обмежуючи конкуренцію в Європейській економічній зоні щодо продуктів для зв'язку та співпраці. Єврокомісія занепокоєна зокрема тим, що Microsoft може надати Teams перевагу в розповсюдженні та не давати клієнтам обрати, надавати чи ні доступ до цього продукту, коли вони підписуються на обрані бізнес-продукти. Також, на думку Єврокомісії, Microsoft може обмежити взаємодію між своїми продуктами та конкуруючими пропозиціями.
"Ці дії можуть становити антиконкурентну прив’язку або групування та перешкоджати конкуренції постачальників інших засобів зв’язку та співпраці на шкоду клієнтам у Європейській економічній зоні", - ідеться в повідомленні.
- 6 червня стало відомо, що корпорація Microsoft виплатить 20 мільйонів доларів США, щоб врегулювати звинувачення Федеральної торгової комісії США у тому, що технологічна компанія незаконно збирала особисту інформацію дітей без згоди їхніх батьків.
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