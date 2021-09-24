Єврокомісія звинуватила РФ у кібератаках перед виборами канцлера у Німеччині

Про це повідомляє НВ з посиланням на CNN.



За даними Єврокомісії, атаки були спрямовані на "членів парламентів, урядовців, політиків, представників преси та громадянського суспільства в ЄС".



Хакери викрали дані з особистих акаунтів.



"Ця діяльність суперечить нормам відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, схваленим усіма державами-членами ООН, і намагається підірвати наші демократичні інститути та процеси", - зазначили у Єврокомісії.

Німеччина вимагає від Росії зупинити атаки на політиків перед виборами до Бундестагу.