Єврокомісія звинуватила РФ у кібератаках перед виборами канцлера у Німеччині
Єврокомісія звинуватила Росію у кібератаках Ghostwriter за кілька днів до виборів у німецький парламент
Про це повідомляє НВ з посиланням на CNN.
За даними Єврокомісії, атаки були спрямовані на "членів парламентів, урядовців, політиків, представників преси та громадянського суспільства в ЄС".
Хакери викрали дані з особистих акаунтів.
"Ця діяльність суперечить нормам відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, схваленим усіма державами-членами ООН, і намагається підірвати наші демократичні інститути та процеси", - зазначили у Єврокомісії.
- Німеччина вимагає від Росії зупинити атаки на політиків перед виборами до Бундестагу.
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