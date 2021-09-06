Німеччина звинуватила Росію у кібератаках перед парламентськими виборами

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

Речниця МЗС заявила: "Уряд Німеччини закликає уряд РФ негайно припинити цю незаконну кіберактивність".

Державний секретар Мігель Бергер передав цю вимогу безпосередньо представнику МЗС Росії.

Органи безпеки Бундестагу тричі повідомляли про кібератаки на парламентарів.

Підозрюється, що російська хакерська група Ghostwriter стоїть за фішинг-атаками, під час яких хакери намагалися отримати доступ до приватних акаунтів.

"Федеральний уряд має достовірні дані, на підставі яких можна казати про причетність Ghostwriter і, зокрема, ГРУ, російської військової розвідки", - сказала речниця МЗС.

Уряд розцінює це "як загрозу безпеці Німеччині та демократичному процесу і як важкий тягар для двосторонніх відносин".