Про це в ефірі Еспресо розповів генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

"Дуже багато людей прозріло. Це своєрідний катарсис - через ці, на жаль, величезні втрати, пожертви, кров. Через повномасштабне вторгнення відбувся катарсис українського суспільства", - зазначив він.

Пошивайло наголосив, що це хибні уявлення, що Майдан спровокував війну.

"Путін планував і ця війна мала рано чи пізно відбутися, бо Кремль ніколи б не допустив вільної та незалежної України. Євромайдан - це був перший успішний бій у цій великій війні. Нам важливо розуміти і значення, і наслідки, і важливість тих подій, бо ми готувалися. Майдани готували українське суспільство до спротиву на різних рівнях. Не лише на військовому - на культурному, на медійному, на економічному. Цінності солідарності, взаємодопомоги, підтримки спрацювали зараз - волонтерський рух величезний. Всі попередні Майдани гартували українців". - вважає директор музею.