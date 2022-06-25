Європа має навчитися не піддаватися шантажу Кремля, - литовський політик Андрюс Кубілюс
Член Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що стара Європа піддавалася кремлівському шантажу. Внаслідок чого Україна платить трагічну ціну
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Стара Європа ще вчиться і вчитиметься, як не піддаватися на шантаж Кремля. Після Революції гідності Україна не отримала від ЄС перспективи членства в ЄС. Україна була залишена у сірій зоні - це результат того, що Європейський Союз на чолі зі старою Європою боявся шантажу Кремля. Це була велика стратегічна помилка", - зауважив Андрюс Кубілюс.
Також політик додав, що Європейський Союз не навчився не піддаватися шантажу Кремля і це найбільша проблема.
"Кремль розпочав війну з Україною, а Євросоюз не був готовий надати статус Україні. Нині уроки вивчили та надали статус кандидата в ЄС. Потрібно вводити нові санкції проти Росії через шантаж. Навчити Кремль, що доведеться платити за шантаж", - наголосив Андрюс Кубілюс.
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