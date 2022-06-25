Європа має навчитися не піддаватися шантажу Кремля, - литовський політик Андрюс Кубілюс

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Стара Європа ще вчиться і вчитиметься, як не піддаватися на шантаж Кремля. Після Революції гідності Україна не отримала від ЄС перспективи членства в ЄС. Україна була залишена у сірій зоні - це результат того, що Європейський Союз на чолі зі старою Європою боявся шантажу Кремля. Це була велика стратегічна помилка", - зауважив Андрюс Кубілюс.

Також політик додав, що Європейський Союз не навчився не піддаватися шантажу Кремля і це найбільша проблема.

"Кремль розпочав війну з Україною, а Євросоюз не був готовий надати статус Україні. Нині уроки вивчили та надали статус кандидата в ЄС. Потрібно вводити нові санкції проти Росії через шантаж. Навчити Кремль, що доведеться платити за шантаж", - наголосив Андрюс Кубілюс.