Про це Шарль Мішель розповів виданню Politico.

"Це неправда. Кремль намагається, я сподіваюся марно, мобілізувати весь світ проти будь-якого уявного ворога. Абсолютно ніхто не погрожував, не нападав і не вторгся в Росію. Абсолютно ніхто в Європі не хотів конфлікту з Росією. Який інтерес ми матимемо під загрозою безпеці та процвітанню кожного?", - сказав він.

За його словами, ЄС має продемонструвати "відкритість до тих, хто не хоче бути знаряддям Кремля", маючи на увазі цивільних осіб, які тікають з Росії й бояться бути призваними на військову службу.

"В принципі, я вважаю, що Європейський Союз повинен прийняти тих людей, які перебувають у небезпеці через свої політичні погляди", - додав президент Європейської Ради.

24 вересня президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав призупинити членство Росії в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, позбавити її права вето, а заодно і реформувати ООН.