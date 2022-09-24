Європа має прийняти втікачів з Росії, – президент Європейської Ради Шарль Мішель
Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європа повинна дозволити громадянам Росії втекти з країни, розкритикувавши "отруйну брехню" Росії у зверненні до Генеральної Асамблеї ООН
Про це Шарль Мішель розповів виданню Politico.
"Це неправда. Кремль намагається, я сподіваюся марно, мобілізувати весь світ проти будь-якого уявного ворога. Абсолютно ніхто не погрожував, не нападав і не вторгся в Росію. Абсолютно ніхто в Європі не хотів конфлікту з Росією. Який інтерес ми матимемо під загрозою безпеці та процвітанню кожного?", - сказав він.
За його словами, ЄС має продемонструвати "відкритість до тих, хто не хоче бути знаряддям Кремля", маючи на увазі цивільних осіб, які тікають з Росії й бояться бути призваними на військову службу.
"В принципі, я вважаю, що Європейський Союз повинен прийняти тих людей, які перебувають у небезпеці через свої політичні погляди", - додав президент Європейської Ради.
- 24 вересня президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав призупинити членство Росії в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, позбавити її права вето, а заодно і реформувати ООН.
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