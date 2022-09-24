Членство Росії в Радбезі ООН слід призупинити, - очільник Євроради Шарль Мішель

Про це він заявив, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда".

"Коли постійний член Ради Безпеки розпочинає неспровоковану і невиправдану війну, війну, яка засуджується Генеральною Асамблеєю, призупинення членства цього члена в Раді Безпеки, на мій погляд, має бути автоматичним", - сказав Мішель.

"Використання права вето має бути винятком, але воно стало, як ми бачимо, правилом. Реформа необхідна і невідкладна", - наголосив він.

Довідково. Рада Безпеки є найвпливовішим органом ООН, оскільки її резолюції є обов'язковими для виконання країнами-членами. Відповідно до Статуту ООН, Рада Безпеки несе "головну відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки". В Раду Безпеки входять п'ять постійних членів: Китай, США, Франція, Британія і Росія. Вони мають право вето на усі резолюції.

Нагадаємо, Зеленський неодноразово вимагав позбавити Росію права вето, поки вона веде війну.

Туреччина виступає за скасування права вето в системі Ради безпеки ООН.

Президент США Джо Байден у своєму виступі на сесії Генеральної асамблеї ООН у середу наголосив, що РФ прямо порушила основні засади статуту ООН, напавши на Україну, яка їй не погрожувала. Також він підтримує розширення кількості постійних та непостійних членів Ради безпеки.

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