Туреччина виступає за скасування права вето в Раді безпеки ООН
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що країна виступає за скасування права вето в системі Ради безпеки ООН
Про це повідомляє державне турецьке агентство Anadolu з посиланням на заяву міністра.
Чавушоглу наголосив, що більшість країн-членів ООН погоджуються з ідеєю реформування організації. За його словами, заклик президента Реджепа Таїпа Ердогана до реформування ООН підтримує дедалі більше світових лідерів і це довела поточна сесія Генеральної асамблеї ООН.
Дедалі більше політиків заявляють, що "світ є більшим, ніж п'ять постійних членів Ради безпеки ООН", підкреслив Чавушоглу.
Заміною права вето, на його думку, може стати ухвалення рішень більшістю голосів. Головне в цьому питанні – забезпечити максимальне охоплення та справедливість, сказав голова турецької дипломатії.
- У червні постпред України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія незаконно зайняла місце СРСР в Раді безпеки. А у травні Кислиця висловив думку, що війна РФ проти України - результат безвідповідального самовдоволення міжнародної спільноти протягом останніх 30 років.
- 9 вересня постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Штати підтримують реформу Радбезу ООН, зокрема використання права вето.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.89
Купівля 40.89Продаж 41.85
-
EUR
Купівля 40.01Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе