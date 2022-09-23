Туреччина виступає за скасування права вето в Раді безпеки ООН

Про це повідомляє державне турецьке агентство Anadolu з посиланням на заяву міністра.

Чавушоглу наголосив, що більшість країн-членів ООН погоджуються з ідеєю реформування організації. За його словами, заклик президента Реджепа Таїпа Ердогана до реформування ООН підтримує дедалі більше світових лідерів і це довела поточна сесія Генеральної асамблеї ООН.

Дедалі більше політиків заявляють, що "світ є більшим, ніж п'ять постійних членів Ради безпеки ООН", підкреслив Чавушоглу.

Заміною права вето, на його думку, може стати ухвалення рішень більшістю голосів. Головне в цьому питанні – забезпечити максимальне охоплення та справедливість, сказав голова турецької дипломатії.

У червні постпред України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія незаконно зайняла місце СРСР в Раді безпеки. А у травні Кислиця висловив думку, що війна РФ проти України - результат безвідповідального самовдоволення міжнародної спільноти протягом останніх 30 років.

9 вересня постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Штати підтримують реформу Радбезу ООН, зокрема використання права вето.

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