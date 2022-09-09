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США підтримують реформу Радбезу ООН, зокрема використання права вето

9 вересня, 2022 п'ятниця
00:07
Світ Лінда Томас-Грінфілд в ООН

Білий дім підтримує реформу Ради Безпеки Організації – зокрема розширення географічного представництва її членів і використання права вето

Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Росія порушила національний суверенітет і територіальну цілісність, порушила права людини й розв’язала відкриту війну замість домовлятися про мир. Постійний член Ради Безпеки ООН завдав удару по самій основі Статуту ООН", – наголосила вона.

За її совами, США вирішили дотримуватися "шести принципів відповідальної поведінки членів Ради Безпеки ООН". Серед них вона назвала активнішу взаємодію з іншими членами ООН та її установами й відмову від використання вето, за винятком крайніх випадків.

"Ми посилимо зусилля з реформи Ради Безпеки. Йдеться і про зміну правил виголошення вето, згідно з якими постійні члени муситимуть пояснювати їх Генеральній Асамблеї", – сказала Лінда Томас-Грінфілд.

"Рада Безпеки також повинна краще показувати глобальну реальність і враховувати географічне представництво. Ми не повинні підтримувати застарілий статус-кво. Натомість ми маємо виявити гнучкість для компромісу в ім’я відповідальності", – додала вона.

  • У червні постпред України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія незаконно зайняла місце СРСР в Раді безпеки.
  • А у травні Кислиця висловив думку, що війна РФ проти України — результат безвідповідального самовдоволення міжнародної спільноти протягом останніх 30 років.

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