Війна РФ проти України - результат безвідповідального самовдоволення міжнародної спільноти протягом останніх 30 років, - Кислиця
Український постпред при ООН Сергій Кислиця заявив, що війна в Україні - прямий наслідок безкарності злочинів росіян у Молдові, Грузії та Сирії.
Про це він заявив в інтерв‘ю японському медіа "The Asahi Shimbun".
"Після стількох жахливих злочинів, які Росія вчинила протягом останніх 30 років, дивно, що все ще є люди, які такі наївні або хочуть бути наївними, або прикидатися наївними, які б сказали: "Ні, Росія не може вчинити такий злочин". Для мене це (початок війни, - ред.) навіть не було шоком", - дипломат.
Кислиця вважає, що минулі дії Росії в Молдові, Грузії та Сирії повинні були викликати тривогу в міжнародному співтоваристві. Проте ніхто не відреагував, давши Росії зелене світло діяти аналогічно в Україні.
За словами Кислиці, ООН неідеальна і зсередини. Причини її створення полягали в тому, щоб захистити в майбутньому роль і повноваження головних світових держав, згадуючи право вето.
"Я не впевнений, що постійні члени, попри всю трагедію і катастрофу і все, попри найбезпрецедентніше порушення Статуту … готові сказати, що вони готові реформувати Радбез", - сказав Кислиця.
Український дипломат наголосив, що для нього найважливіше питання відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людства, скоєні РФ на території України.
"Однією з багатьох причин, чому ці злочини були скоєні в Україні, є те, що люди, відповідальні за злочини в Сирії та інших місцях, не були притягнуті до відповідальності", - підкреслив Кислиця.
- Нагадаємо, Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що вторгнення Росії в Україну і нещодавні випробування КНДР балістичних ракет загрожують глобальній безпеці. За його словами, ядерний меморіал Хіросіма є "суворим нагадуванням про невідкладність" посилення міжнародних правил щодо ядерного роззброєння та контролю над озброєнням.
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