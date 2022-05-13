Глобальна безпека знаходиться під загрозою через дії Росії і КНДР, - Мішель

Про це він сказав під час відвідин японської Хіросіми, передає Reuters.

"Поки ми говоримо, глобальна безпека знаходиться під загрозою. Росія, що володіє ядерною зброєю, атакує суверенну Україну і при цьому дозволяє собі міркувати про варіанти застосування ядерної зброї", - наголосив Мішель.

За його словами, ядерний меморіал Хіросіма є "суворим нагадуванням про невідкладність" посилення міжнародних правил щодо ядерного роззброєння та контролю над озброєнням.

Північна Корея розробила нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), щоб продемонструвати могутність своїх ядерних сил і стримувати будь-які військові дії США Запуск міжконтинентальної балістичної ракети 24 березня був першим повним випробуванням МБР, проведеним Північною Кореєю з 2017 року.

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