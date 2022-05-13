Глобальна безпека знаходиться під загрозою через дії Росії і КНДР, - Мішель
Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що вторгнення Росії в Україну і нещодавні випробування КНДР балістичних ракет загрожують глобальній безпеці
Про це він сказав під час відвідин японської Хіросіми, передає Reuters.
"Поки ми говоримо, глобальна безпека знаходиться під загрозою. Росія, що володіє ядерною зброєю, атакує суверенну Україну і при цьому дозволяє собі міркувати про варіанти застосування ядерної зброї", - наголосив Мішель.
За його словами, ядерний меморіал Хіросіма є "суворим нагадуванням про невідкладність" посилення міжнародних правил щодо ядерного роззброєння та контролю над озброєнням.
- Північна Корея розробила нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), щоб продемонструвати могутність своїх ядерних сил і стримувати будь-які військові дії США Запуск міжконтинентальної балістичної ракети 24 березня був першим повним випробуванням МБР, проведеним Північною Кореєю з 2017 року.
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