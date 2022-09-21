Про це Байден сказав під час Генасамблеї ООН.

"Ніхто не погрожував Росії й ніхто, окрім Росії, не прагнув конфлікту", - наголосив він.

За словами Байдена, Путін виступив із безрозсудними ядерними загрозами. Усі повинні чинити максимальний тиск на президента Росії, щоб зупинити війну. США хочуть, щоби війна в Україні закінчилася на справедливих умовах, додав він.

На думку Байдена, рішення Путіна про мобілізацію – помилка та погана новина для російського народу.

"Росія набирає ще більше солдатів і намагається організувати фейковий референдум – це безпосереднє порушення хартії ООН. Весь світ має побачити ці злочини", - додав Байден.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.