"РФ прямо порушила основні засади статуту ООН. Їй ніхто не загрожував": Байден про імперські амбіції РФ
Президент США Джо Байден заявив, що РФ порушила основні засади статуту ООН, відстоюючи власні імперські амбіції
Про це Байден сказав під час Генасамблеї ООН.
"Ніхто не погрожував Росії й ніхто, окрім Росії, не прагнув конфлікту", - наголосив він.
За словами Байдена, Путін виступив із безрозсудними ядерними загрозами. Усі повинні чинити максимальний тиск на президента Росії, щоб зупинити війну. США хочуть, щоби війна в Україні закінчилася на справедливих умовах, додав він.
На думку Байдена, рішення Путіна про мобілізацію – помилка та погана новина для російського народу.
"Росія набирає ще більше солдатів і намагається організувати фейковий референдум – це безпосереднє порушення хартії ООН. Весь світ має побачити ці злочини", - додав Байден.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
- Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.
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