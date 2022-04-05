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Головна війна з Росією РФ перетворила право вето в Радбезі ООН на право смерті, - Зеленський

РФ перетворила право вето в Радбезі ООН на право смерті, - Зеленський

5 квітня, 2022 вiвторок
18:19
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія перетворила своє право вето в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй на право смерті

Про це він сказав у виступі перед Радою безпеки ООН, передає РБК-Україна.

"Ми маємо справу з країною, яка перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті. Яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися світом, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку", - зазначив він.

За його словами, якщо нічого не зміниться, то кожна країна зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати свою безпеку, а не на міжнародне право.

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Росія
Володимир Зеленський
Радбез ООН
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