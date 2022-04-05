РФ перетворила право вето в Радбезі ООН на право смерті, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія перетворила своє право вето в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй на право смерті
Про це він сказав у виступі перед Радою безпеки ООН, передає РБК-Україна.
"Ми маємо справу з країною, яка перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті. Яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися світом, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку", - зазначив він.
За його словами, якщо нічого не зміниться, то кожна країна зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати свою безпеку, а не на міжнародне право.
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