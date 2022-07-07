Європарламент дозволив українським біженцям не міняти водійські права

Про це повідомляє пресслужба ЄП.

"Українці, які втекли до країн ЄС від російської воєнної агресії й отримали статус тимчасового захисту, зможуть продовжувати користуватися українськими водійськими правами, не обмінюючи їх на права ЄС чи не складаючи новий іспит на водіння в країні перебування, поки вони мають вказаний тимчасовий захист", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у разі втрати або викрадення прав, документи можна буде відновити. Країни ЄС зможуть видати нові європейські права після перевірки в українських органах влади того, що відповідна особа має дійсне українське водійське посвідчення.

Також, за певних умов, українські біженці, які працювали водіями автобусів чи вантажівок, зможуть підтвердити в ЄС їхні сертифікати професійної придатності, видані в Україні, після проходження короткого курсу навчання та складання іспиту. Це дозволить їм працювати в ЄС на період тимчасового захисту та полегшить експорт українських товарів.

Це рішення Європарламенту має бути офіційно затверджено Радою ЄС та набуде чинності через п’ять днів після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

4 червня ЗМІ повідомили, що Єврокомісія полегшить отримання водійських прав для біженців з України. Багатьом із переміщених людей були потрібні водійські права для оплачуваної роботи.

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