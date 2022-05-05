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Європарламент підтримав надання Молдові статусу кандидата в ЄС

5 травня, 2022 четвер
21:31
Світ Молдова

Європарламент привітав офіційну заявку Молдови на членство в ЄС та закликав Євросоюз надати більше підтримки країні

Про це повідомляється на офіційній сторінці Європарламенту.

"На тлі війни Росії проти України парламент вітає офіційну заявку Молдови на членство в ЄС 3 березня 2022 року і повідомляє, що ЄС повинен надати їй статус кандидата відповідно до статті 49 ДЄС і "на основі заслуг". Тим часом Європейському Союзу та Молдові слід продовжити роботу над інтеграцією країни в єдиний ринок ЄС та посиленням галузевої співпраці", - йдеться в офіційному прес-релізі.

Крім того, Європарламент стверджує, що країна на правильному шляху у здійсненні ключових реформ.
У тексті, крім того, говориться про те, що війна в Україні також мала свій вплив на Молдову, адже на її територію прибуло близько 450 тис. українських біженців. Майже 100 тис. з них обрали залишитися в Молдові та не прямувати в інші країни.
Крім того, Європарламент зазначає, що країна зазнала значних збитків через втрату торгівлі та підвищення цін на енергоносії та транспорт.

З цією метою євродепутати закликають ЄС надати більше підтримки країні. З-поміж іншого, за допомогою нової макрофінансової допомоги, подальших заходів з лібералізації транспорту та торгівлі, а також продовження підтримки в управлінні біженцями та в гуманітарних цілях.

Депутати Європарламенту також закликають Європейську комісію якнайшвидше завершити оцінку заявки та надати Молдові повну допомогу.
Вони також зазначають, що молдовська влада, безсумнівно, на правильному шляху, оскільки приймає ключові реформи, зокрема щодо демократії, верховенства права та прав людини.
 

  • Нагадаємо, що 22 квітня Молдова передала Єврокомісії опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС
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