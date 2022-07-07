Про це повідомило Міністерство фінансів України.

"Сьогодні, 7 липня 2022 року, Європейський парламент проголосував за підтримку пропозиції Європейської Комісії щодо надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі 1 млрд євро", – йдеться у релізі.

Мінфін назва таке рішення безпрецедентно швидким, оскільки Європейська Комісія оголосила рішення про виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки 1 липня.

Однак пропозицію Єврокомісії має також підтримати Рада Європи, після чого рішення набере чинності, нагадали в міністерстві.

Нагадаємо, прямий дефіцит бюджету України становить $5 млрд в місяць.

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