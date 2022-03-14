Європейська агенція авіабезпеки призупинила дію усіх сертифікатів, виданих авіакомпаніям Росії

Про це на своїй офіційній сторінці повідомляє Європейське агентство з безпеки польотів (EASA), інформує Еспресо.TV.

Агентство призупинило дію всіх виданих організаціям цивільної авіації в Росії сертифікатів. У їх числі сертифікати експлуатантів (на російські літаки та вертольоти), організацій з технічного обслуговування, тренувальних та тренажерних центрів.



У списку організацій із призупиненими сертифікатами перераховані найбільші російські авіакомпанії ("Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії" та інші), підприємства сфери технічного обслуговування авіатехніки ("А-Технікс", "S7 Інжиніринг", "Волга- Дніпро технікс" та інші).

Крім того, у списку представлені типи повітряних суден, сертифікати яких призупинені: серед них вироблені в РФ Superjet 100 і Ту-204.

EASA також вирішило призупинити прийом і розгляд заявок на сертифікацію, що вже надійшли від російських організацій, сказано на сайті регулятора.

У EASA зазначають, що застосування обмежувальних заходів пов'язане з санкціями Європейського Союзу у зв’язку з військовим нападом Росії на Україну.

Також з позбавленням російських пасажирських літаків сертифікатів з боку основних лізингодавців з Ірландії та Бермуд.

Згодом стало відомо, що пілотів можуть позбавити американських та європейських ліцензій за польоти на санкційних літаках російських авіакомпаній.

Про це попередило Управління цивільної авіації Австрії. Там повідомили, що за провадження діяльності, пов'язаної з виконанням польотів або підтриманням льотної придатності повітряних суден, які підпадають під санкції і які не будуть повернуті їх законним власникам, авіаперсонал може призупинити дію ліцензій, виданих американським (FAA) або європейським (EASA) авіарегулятором. Ці обмеження діють незалежно від громадянства пілота та техпрацівника.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Відтак, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb