Європейська комісія підтримує право українських перевізників працювати на ринку ЄС без дозволів, - кореспондентка Еспресо з Брюсселя
Європейська комісія має дуже чітку позицію стосовно угоди про автомобільний транспорт. У ЄС вважають, що вона повинна тривати до червня 2024 року
Про це розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька з Брюсселя в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У порядку денному питання транспорту та транспортної блокади України не фігурувало і в сесійній залі ЄС не обговорювалося. Але в Європейській комісії вважають, що угода про автомобільний транспорт, підписана між ЄС і Україною, не має бути змінена і повинна тривати до червня 2024 р. Тобто українські перевізники мають повне право працювати на ринку ЄС без дозволів. Це підтримують усі 27 держав-членів ЄС", - повідомила вона.
Однак, до Польщі та Словаччини планують доєднатися ще три держави.
"Європейська комісія поки що не збирається йти на поступки. Але стало відомо, що до Польщі та Словаччини планують доєднатися ще три держави. Зокрема, асоціація автомобільного транспорту Чехії, Угорщини та Литви висловили незадоволення угодою про автомобільний транспорт з Україною. Тому, можливо, будемо мати ще якісь протидії з цього боку", - зазначила Висоцька.
Однак, зараз Єврокомісія певним чином навіть погрожує покарати Польщу за цю блокаду, не хоче йти на поступки та скасовувати чинну угоду з Україною.
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Раніше повідомлялося, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією.
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У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.
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6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.
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Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки очікують на в'їзд в Україну до 90 годин.
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9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають все довшими. Відтак Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.
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15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.
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16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польської блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород".
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Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.
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Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.
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