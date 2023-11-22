Європейська комісія підтримує право українських перевізників працювати на ринку ЄС без дозволів, - кореспондентка Еспресо з Брюсселя

Про це розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька з Брюсселя в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У порядку денному питання транспорту та транспортної блокади України не фігурувало і в сесійній залі ЄС не обговорювалося. Але в Європейській комісії вважають, що угода про автомобільний транспорт, підписана між ЄС і Україною, не має бути змінена і повинна тривати до червня 2024 р. Тобто українські перевізники мають повне право працювати на ринку ЄС без дозволів. Це підтримують усі 27 держав-членів ЄС", - повідомила вона.

Однак, до Польщі та Словаччини планують доєднатися ще три держави.

"Європейська комісія поки що не збирається йти на поступки. Але стало відомо, що до Польщі та Словаччини планують доєднатися ще три держави. Зокрема, асоціація автомобільного транспорту Чехії, Угорщини та Литви висловили незадоволення угодою про автомобільний транспорт з Україною. Тому, можливо, будемо мати ще якісь протидії з цього боку", - зазначила Висоцька.

Однак, зараз Єврокомісія певним чином навіть погрожує покарати Польщу за цю блокаду, не хоче йти на поступки та скасовувати чинну угоду з Україною.