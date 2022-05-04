"Європейська Солідарність" ініціює зміни до бюджету, щоб спрямувати 70 млрд грн на фінансування ЗСУ

Про це повідомляє офіційний сайт "Європейської Солідарності".



Як повідомила на брифінгу співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, відповідний законопроект 7340 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" щодо забезпечення першочергових видатків на оборону в умовах воєнного стану вже зареєстрований у Верховній Раді.



"Ми переконані, що є резерви для секвестру бюджету – для того, щоб направити приховані резерви, які ще залишаються в бюджеті, в тому числі різні лобістські статті, які сьогодні не на часі, для ключового – підтримки української армії", – наголошує Ірина Геращенко.



Народна депутатка Ніна Южаніна говорить, що уряд просить збільшити дефіцит бюджету на 200 млрд грн, і вже скоротив навіть деякі захищені статті на 10%. При цьому є статті бюджету, які уряд не чіпає. Саме там і є резерв для перерозподілу – наголошує Южаніна.



"Соцекономрозвиток – це ті видатки, які нібито привозять на інфраструктуру своїх округів депутати. Завжди в народі говорили, що це підкуп народних депутатів, розплата з ними за голосування. Ці статті не зменшили ні на 1%", – зауважує Южаніна.



"Наступна стаття – це витрати на будівництво доріг. Перш ніж будувати дороги, нам треба здобути перемогу. А це означає, що всі статті, пов`язані із дорожнім будівництвом, мають бути спрямовані на обороноздатність нашої країни. Ми пропонуємо, щоб на будівництво, на відновлення доріг залишалися кошти на рівні 2019 року. Ми залишаємо той розмір, який необхідний зараз, враховуючи території, де немає бойових дій", – говорить Ніна Южаніна.







"Коли приймали бюджет на 2022 рік, абсолютно невиправдано було піднято фінансування телеканалів "Рада" і "Дом". Видатки на телеканал "Дом" (327 млн) були скорочені лише на 5 млн. І це абсолютно несправедливо по відношенню до всіх громадян", – наголошує Южаніна.



"Серед інших видатків, наприклад, Президентський університет. Очевидно, що сьогодні, коли стільки шкіл, вищих навчальних закладів розбомблені рашистами, немає можливості будувати окремий університет. Потрібно докласти максимально зусиль, щоб відновити ці школи, садочки, навчальні заклади, які були розбомблені рашистами. Для цього їх треба вигнати з української землі", – переконана Геращенко. Вона наголосила, що "ЄС" відразу критикувала цю статтю видатків бюджету: "і добре, що тут партія влади дослухалася до нашої позиції".



"Тому ми пропонуємо секвестр бюджету і перевести всі можливі видатки на Збройні сили України. Ми переконані, що ВР погодиться з тим, що армія – це пріоритет", – зазначає народна депутатка.







"70 мільярдів гривень з урахуванням того, що необхідно залишити для поточних потреб по кожній із статей, зараз є можливість у держави спрямувати на обороноздатність нашої країни", – наголошує Южінана.



"Ми наполягатимемо, що на черговому засіданні ВР цей законопроєкт було прийнято. Сподіваємося, колеги з усіх фракцій нас почують. Адже "Європейська Солідарність", яка всі попередні роки виступала за збільшення фінансування ЗСУ, була абсолютно права", – нагадала Ірина Геращенко.



"Наша команда займає абсолютно професійну, державницьку позицію. Ми працюємо разом на дипломатичному фронті, на міжнародному фронті, на економічному фронті – для того, щоб підтримати найкращі в світі Збройні сили України. І сподіваємось, тут буде єдність парламенту, щоб цей закон підтримати", – резюмує Геращенко.





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