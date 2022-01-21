"Європейська Солідарність" нарощує відрив від "Слуги народу" - соціологія
Партія "Європейська Солідарність" зміцнює лідерство і випереджає партію «Слуга народу» на 4%
Такі дані опитування компанії Gradus, яке проведене 19 січня.
Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі, за партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 14% від усіх опитаних та 22% від тих, хто визначився.
"Європейська Солідарність" лідирує у чотирьох макрорегіонах – на заході за неї готові проголосувати 28%, у Києві – 28%, на півночі – 19%, у центрі – 24%. На сході України «ЄС» підтримують 13% опитаних, на півдні України – 19%.
За партію "Слуга народу" готові голосувати 11% від усіх опитаних або 18% від тих, хто визначився. Партія лідирує у двох макрорегіонах. На сході України за партію "Слуга народу" готові голосувати 17%, на заході – 20%, у Києві 13%, на півночі – 16%, у центрі України 22%, на півдні – 20% опитаних.
Інші партії: ОПЗЖ – 6% (10%), "Батьківщина" - 5% (8%), Українська стратегія Гройсмана – 5% (7%), "Наші" - 3% (6%), "Розумна політика" - 3% (5%). Інші партії мають значно нижчі показники.
Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18- 60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 19 січня 2022 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.
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