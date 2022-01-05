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"Європейська Солідарність" вимагає терміново виплатити заборгованості та підвищити зарплату співробітникам Національної поліції

5 січня, 2022 середа
16:15
Суспільство Європейська Солідарність

Масове невдоволення рівнем заробітних плат та масштабний відтік кадрів з лав Національної поліції – це наслідок провальної політики влади Зеленського, яка загрожує національній безпеці і безпеці громадян, йдеться у заяві політичної партії "Європейська Солідарність"

"Свого часу реформа Національної поліції та вихід на вулиці оновленої патрульної поліції стали візитівкою успішних реформ в Україні. Одна з головних умов реформи – заробітна плата вище середньої для патрульних, яка приваблювала на службу кращих із кращих та стала антикорупційним запобіжником".

Про це йдеться у заяві "Європейської Солідарності".

"Напередодні 95% особового складу Токмацького відділку поліції написали рапорти на звільнення. Серед головних причин – низький рівень заробітних плат, невиплата 13-ої зарплати, невиплата понаднормових та ковідних доплат і систематичний тиск керівництва для фіктивного підвищення статистики розкриття злочинів. 

Подібна ситуація спостерігається і в інших відділках по усій країні, що дискредитує саму суть реформи Національної поліції.

Тому "Європейська Солідарність" вимагає в терміновому порядку переглянути розмір заробітних плат для патрульних та співробітників Національної поліції", - говориться у поширеній заяві "ЄС". 

Політична партія вимагає виплатити поліцейським заборгованості за всіма доплатами та віддати належну копам 13-ту зарплату. "Європейська Солідарність" наголосила, що окремо чекатиме на звіт міністра внутрішніх справ щодо виконання цих вимог та щодо розподілу понад 98 мільярдів гривень, які МВС отримало на 2022 рік. 

"Так само ми вимагаємо підняти грошове забезпечення військовослужбовців, яке фактично не збільшували з 2019 року, а також воїнам Національно гвардії і Державної прикордонної служби, щоб не допустити подібної ситуації із масовими звільненнями у цих структурах. 

Українські захисники, на яких лежить відповідальність за захист держави від російської агресії, заслуговують на гідну оплату праці та всебічну підтримку держави!", - вважають у "Європейській Солідарності".

Верховна Рада
політика
МВС
Порошенко
поліція
Європейська солідарність
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