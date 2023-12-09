Європейська віра в ЗСУ та Україну зіграла злий жарт вже з самою Україною
Щодо ситуації на кордоні, то чинний поки що польський уряд уже фактично визнав, що це їхня ініціатива
Останнім часом мене не полишає відчуття, що я живу в підручнику з історії, який вирішили "програти" реконструктори. І ситуація з Польщею — класичний цього приклад.
Московія стала з невеликого князівства імперією не тому, що найкраще воювала, мала найефективніший соціальний устрій або надпрогресивну бюрократію. Про все інше я взагалі мовчу. Але вміння розставляти стратегічні пріоритети у порівнянні з сусідами — це справді була їхня сильна сторона.
Що маємо у нас?
Усі сусіди України після початку повномасштабного вторгнення зітхнули з полегшенням, бо Україна не завалилася відразу, як вони всі очікували, і, відповідно, орда не полізла одразу на них.
Тому вони кинулися підтримувати Україну, радіючи, що воюють не вони. Згодом, війна тривала, і всі у Європі почали міркувати наступним чином: ну, далі України вони точно не пройдуть. Українці їх далі не пустять, значить, у нас проблем більше немає. Так, проблеми є в України, але ж не в нас? У нас тут свої питання. Ми, наприклад, менше доходів одержуємо.
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Ось ця віра в українську армію і державу і те, що вони далі самої України орду не пустять, — грає уже з самою Україною злий жарт, бо виявляється, що тепер європейські партнери можуть сильно не перейматися допомогою Україні.
Хай українці самі усе стримують, а вони поки будуть розв'язувати свої проблеми. У т.ч. і коштом українців. І найдивніше, що такі міркування проникають у сусідні до України держави, які самі були об'єктом зазіхань та окупації московитів.
І, власне, саме так їх і раніше окуповували. Дивись "Поділи Речі Посполитої". Але все ж є сподівання, що якісь залишки розуму не зникли з Європи й ми найближчим часом перейдемо до розв'язання проблем, а не множення.
Ну, давайте просто поміркуємо. Куди планують їздити польські перевізники, якщо один бункерний дід здобуде перемогу? Возити ліс з Сибіру? А, я забув, вони вважають, що українці їх від цього прикриють. Але для цього самим українцям треба допомагати, а не заважати? Чи не так? Це ж не жарти, і не водевіль, і навіть не голлівудський бойовик.
Про автора. Петро Олещук, політолог
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