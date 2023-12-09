Останнім часом мене не полишає відчуття, що я живу в підручнику з історії, який вирішили "програти" реконструктори. І ситуація з Польщею — класичний цього приклад.

Московія стала з невеликого князівства імперією не тому, що найкраще воювала, мала найефективніший соціальний устрій або надпрогресивну бюрократію. Про все інше я взагалі мовчу. Але вміння розставляти стратегічні пріоритети у порівнянні з сусідами — це справді була їхня сильна сторона.

Що маємо у нас?

Усі сусіди України після початку повномасштабного вторгнення зітхнули з полегшенням, бо Україна не завалилася відразу, як вони всі очікували, і, відповідно, орда не полізла одразу на них.

Тому вони кинулися підтримувати Україну, радіючи, що воюють не вони. Згодом, війна тривала, і всі у Європі почали міркувати наступним чином: ну, далі України вони точно не пройдуть. Українці їх далі не пустять, значить, у нас проблем більше немає. Так, проблеми є в України, але ж не в нас? У нас тут свої питання. Ми, наприклад, менше доходів одержуємо.

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Ось ця віра в українську армію і державу і те, що вони далі самої України орду не пустять, — грає уже з самою Україною злий жарт, бо виявляється, що тепер європейські партнери можуть сильно не перейматися допомогою Україні.

Хай українці самі усе стримують, а вони поки будуть розв'язувати свої проблеми. У т.ч. і коштом українців. І найдивніше, що такі міркування проникають у сусідні до України держави, які самі були об'єктом зазіхань та окупації московитів.

І, власне, саме так їх і раніше окуповували. Дивись "Поділи Речі Посполитої". Але все ж є сподівання, що якісь залишки розуму не зникли з Європи й ми найближчим часом перейдемо до розв'язання проблем, а не множення.

Ну, давайте просто поміркуємо. Куди планують їздити польські перевізники, якщо один бункерний дід здобуде перемогу? Возити ліс з Сибіру? А, я забув, вони вважають, що українці їх від цього прикриють. Але для цього самим українцям треба допомагати, а не заважати? Чи не так? Це ж не жарти, і не водевіль, і навіть не голлівудський бойовик.

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Про автора. Петро Олещук, політолог

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