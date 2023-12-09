Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Європейська віра в ЗСУ та Україну зіграла злий жарт вже з самою Україною
OPINION

Європейська віра в ЗСУ та Україну зіграла злий жарт вже з самою Україною

Петро Олещук
9 грудня, 2023 субота
10:06
Погляд Петро Олещук

Щодо ситуації на кордоні, то чинний поки що польський уряд уже фактично визнав, що це їхня ініціатива

Останнім часом мене не полишає відчуття, що я живу в підручнику з історії, який вирішили "програти" реконструктори. І ситуація з Польщею — класичний цього приклад.

Московія стала з невеликого князівства імперією не тому, що найкраще воювала, мала найефективніший соціальний устрій або надпрогресивну бюрократію. Про все інше я взагалі мовчу. Але вміння розставляти стратегічні пріоритети у порівнянні з сусідами — це справді була їхня сильна сторона.

Що маємо у нас?

Усі сусіди України після початку повномасштабного вторгнення зітхнули з полегшенням, бо Україна не завалилася відразу, як вони всі очікували, і, відповідно, орда не полізла одразу на них.

Тому вони кинулися підтримувати Україну, радіючи, що воюють не вони. Згодом, війна тривала, і всі у Європі почали міркувати наступним чином: ну, далі України вони точно не пройдуть. Українці їх далі не пустять, значить, у нас проблем більше немає. Так, проблеми є в України, але ж не в нас? У нас тут свої питання. Ми, наприклад, менше доходів одержуємо.

Читайте також: Захід обрав стратегію "максимально комфортної" боротьби з Росією

Ось ця віра в українську армію і державу і те, що вони далі самої України орду не пустять, — грає уже з самою Україною злий жарт, бо виявляється, що тепер європейські партнери можуть сильно не перейматися допомогою Україні. 

Хай українці самі усе стримують, а вони поки будуть розв'язувати свої проблеми. У т.ч. і коштом українців. І найдивніше, що такі міркування проникають у сусідні до України держави, які самі були об'єктом зазіхань та окупації московитів.

І, власне, саме так їх і раніше окуповували. Дивись "Поділи Речі Посполитої". Але все ж є сподівання, що якісь залишки розуму не зникли з Європи й ми найближчим часом перейдемо до розв'язання проблем, а не множення.

Ну, давайте просто поміркуємо. Куди планують їздити польські перевізники, якщо один бункерний дід здобуде перемогу? Возити ліс з Сибіру? А, я забув, вони вважають, що українці їх від цього прикриють. Але для цього самим українцям треба допомагати, а не заважати? Чи не так? Це ж не жарти, і не водевіль, і навіть не голлівудський бойовик.

Джерело

Про автора. Петро Олещук, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Економіка
Україна
Польща
допомога Україні
Блокування кордону
Читайте також:
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
8 грудня, 2023 п'ятниця
Ворог відновив потенціал крилатих ракет: Ігнат про нічну атаку
обстріл, ППО
8 грудня, 2023 п'ятниця
Під час ранкової ракетної атаки українська ППО збила 14 з 19 ракет
Ракета
8 грудня, 2023 п'ятниця
Росія обстріляла Україну з бомбардувальників. Загинула людина
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.66
    Продаж 40.6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
9 грудня
10:11
Маріуполь
Росіяни масово розширюють оборонні споруди біля окупованого Маріуполя, - Андрющенко
09:58
Раян О'Ніл
У 82 роки помер голлівудський актор Раян О'Ніл
09:55
Автодорога
Закриття станцій метро у Києві: МВС пояснило, як буде організовано рух транспорту на найбільш завантажених ділянках доріг
09:40
Disney
Через нерівність в оплаті праці: 9 тис. жінок подали позов до суду проти компанії Disney
09:38
Бустерна доза
МОЗ: В Україні зараз достатньо вакцин від COVID-19
09:35
Ексклюзив
Турнікети на війні можуть врятувати життя
В Україні у кожного п'ятого військового з ампутованими кінцівками був посттурнікетний синдром, - волонтерка Корчинська
09:07
санкції США
Іранські офіцери, чиновники Китаю, лідери ІДІЛ у Конго: США запровадили санкції проти громадян у 13 країнах за порушення прав людини
09:00
Огляд
Ніколас Мадуро
Венесуела vs Гаяна: чи можлива поява нової гарячої точки у світі та чим це зашкодить Україні
08:54
Ніколас Мадуро
Президент Венесуели Мадуро підписав укази про анексію регіону Гаяни
08:35
окупанти
"Голосуватимуть не люди, а будинки": перед виборами президента РФ окупанти на Луганщині перевіряють населення, - ОВА
08:23
Ексклюзив
на фото: галерея
У тимчасово окупованій Новій Каховці ворог затягує ланцюги тотального контролю, - мер
08:23
штучний інтелект
В ЄС узгодили проєкт щодо регулювання штучного інтелекту
08:05
OPINION
Юрій Касьянов
Нам потрібне дієздатне Командування дальніх безпілотних бомбардувань
08:01
Огляд
Корисний Шварц, початок перемоги та реабілітація Галичини – 5 книг, де розплутують клубок минулого
07:49
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 6 танків, 11 бронемашин і 900 військових, - Генштаб
07:40
КНДР
КНДР оголосила про намір запустити ще кілька супутників-шпигунів
07:28
колії
Як протести на кордоні підштовхують Укрзалізницю до змін
07:25
У Києві демонтують пам'ятник Миколі Щорсу
У центрі Києва почали демонтаж пам'ятника радянському діячу Щорсу
07:09
Ракети Precision Strike Missile (PrSM)
Військові США отримали перші високоточні ракети PrSM на заміну ATACMS
06:42
Експрем’єр Бурунді Ален-Гійом Буньйоні
В африканській Бурунді експрем'єра засудили до довічного ув'язнення за спробу вбивства президента
06:19
Протест українців у Фінляндії
У Фінляндії українці вийшли на протест проти відмови екстрадувати бойовика РФ Петровського
06:00
Ізраїль Палестина
Єврокомісія у 2024 році надасть Палестині 125 млн євро
05:36
Авдіївка
В ISW розповіли про активні атаки росіян поблизу Авдіївки
05:08
Естонія
Україна та Естонія домовились виробляти роботизовані оборонні системи
04:40
Гітанас Науседа
Президент Литви закликав Захід вимагати у РФ повернення українських дітей
04:12
Марін Ле Пен
Справу про ймовірне зловживання коштами ЄС Марін Ле Пен передали до суду
03:44
Джо Байден та Сі Цзіньпін
США закликають Китай відновити військові переговори, - Білий дім
03:16
війна з росією окуповані території культура пропаганда
У РФ планують побудувати на окупованій території України "музей СВО", - Центр нацспротиву
02:48
скраплений газ
У ЄС досягли згоди щодо санкцій проти скрапленого газу з РФ
02:20
авіакомпанія, Россия, Росія, РФ, транспорт
У грудні трапилось 11 інцидентів з літаками авіакомпанії "Россия", - ЗМІ
01:52
Угорщина - ЄС
У ЄС є "план Б" на випадок вето Орбана на рішення про допомогу Україні
01:24
Радбез ООН
ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Газі: США наклали вето
00:56
Оновлено
Олімпійська збірна РФ
МОК допустив росіян на Олімпіаду-2024: Україна, Естонія та Литва засудили рішення
00:40
Девін Хейні та Реджис Прогрейс (праворуч)
Переможець Ломаченка влаштував запеклу дуель поглядів перед дебютом у новій категорії
00:28
Румунія нацменшини вступ України в ЄС
Румунія відреагувала на ухвалення змін до українського закону про нацменшини
00:03
сектор Гази
Із сектора Гази евакуювали ще 39 громадян України
2023, п'ятниця
8 грудня
23:58
Авдіївка
"Україна кидає всі резерви й зброю, щоб утримати Авдіївку": добірка російських фейків за 8 грудня
23:45
Збірна України з гандболу
Україна програла Нідерландам на ЧС-2023 з гандболу
23:18
Оновлено
метро
У Києві низку станцій метро закрили через підтоплення. Шмигаль скликав комісію
23:07
Білий Дім
Білий дім заявив, що масований ракетний удар по Україні був очікуваним
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV