Європейська збірна забажала, щоб Шевченко очолив їхню команду

Про це повідомляє Kicker.



Збірна Туреччини припинила співпрацю з Шенолом Гюнешом після розгромної поразки Нідерландам (1:6) у кваліфікації ЧС-2022. Після цього місцева Федерація футболу шукає нового головного тренера.



Андрій Шевченко є одним з головних кандидатів на місце головного тренера збірної Туреччини. Серед претендентів також є Штефан Кунтц з молодіжної збірної Німеччини U-21.

Шевченко залишив збірну України після Євро-2020, на якому наша національна команда дійшла до чвертьфіналу. На посаді головного тренера його замінив Олександр Петраков.