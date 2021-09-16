Європейська збірна забажала, щоб Шевченко очолив їхню команду
Андрій Шевченко може стати новим головним тренером збірної Туреччини з футболу
Про це повідомляє Kicker.
Збірна Туреччини припинила співпрацю з Шенолом Гюнешом після розгромної поразки Нідерландам (1:6) у кваліфікації ЧС-2022. Після цього місцева Федерація футболу шукає нового головного тренера.
Андрій Шевченко є одним з головних кандидатів на місце головного тренера збірної Туреччини. Серед претендентів також є Штефан Кунтц з молодіжної збірної Німеччини U-21.
Шевченко залишив збірну України після Євро-2020, на якому наша національна команда дійшла до чвертьфіналу. На посаді головного тренера його замінив Олександр Петраков.
- 10 вересня головний тренер збірної Туреччини з футболу Шенол Гюнеш залишився без роботи.
- 15 вересня повідомлялося, що Андрій Шевченко отримав пропозиції про роботу від трьох клубів зі США.
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