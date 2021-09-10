Тренера збірної Туреччини погнали з команди після ганебної поразки у відборі на ЧС-2022
Головний тренер збірної Туреччини з футболу Шенол Гюнеш залишився без роботи
Про це повідомляє Турецька футбольна федерація.
Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою. Фінансові умови розриву контракту - не відомі.
69-річний Шенол Гюнеш працював з національною командою двічі. Він очолював збірну Туреччини у період 2000-2004 рр., а також 2019-2021 рр.
Гюнеш посів зі збірною Туреччини третє місце на чемпіонаті світу-2002. Турецька команда також виступала у фінальній стадії Євро-2020.
7 вересня збірна Туреччини розгромно поступилась Нідерландам (1:6) у кваліфікації чемпіонату світу-2022.
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