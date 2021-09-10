Тренера збірної Туреччини погнали з команди після ганебної поразки у відборі на ЧС-2022

Про це повідомляє Турецька футбольна федерація.

Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою. Фінансові умови розриву контракту - не відомі.

69-річний Шенол Гюнеш працював з національною командою двічі. Він очолював збірну Туреччини у період 2000-2004 рр., а також 2019-2021 рр.



Гюнеш посів зі збірною Туреччини третє місце на чемпіонаті світу-2002. Турецька команда також виступала у фінальній стадії Євро-2020.

7 вересня збірна Туреччини розгромно поступилась Нідерландам (1:6) у кваліфікації чемпіонату світу-2022.