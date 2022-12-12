Про це повідомляє Укренерго.

"Позиватися проти Росії та вимагати відшкодування збитків, завданих магістральним мережам Укренерго, нам буде допомагати одна з найвпливовіших у Європі міжнародна енергетична організація – Енергетичне Співтовариство, членом якого Україна є з 2010 року. Відповідний Меморандум про це нещодавно підписали Укренерго та Секретаріат Енергетичного Співтовариства", – йдеться у повідомленні.

Укренерго разом з Енергетичним співтовариством прагнуть домогтися компенсації за шкоду, яку Росія завдає енергетичному сектору України, а зокрема нашим об'єктам, з першого ж дня повномасштабного вторгнення. Наразі організації ретельно фіксують усі пошкодження мереж та знищені об’єкти, щоб виставити рахунок країні-терористу.

Для цього Секретаріат Енергетичного Співтовариства залучить міжнародних та українських експертів, проведе ретельний аналіз, куди Укренерго матиме змогу звернутися для компенсації отриманих збитків від російської агресії. Також буде розроблено план дій з висунення претензій та визначені ключові юридичні експерти та компанії, які забезпечуватимуть підтримку розгляду позовів проти Росії у національних судах і міжнародних трибуналах.

Крім цього, робоча група з правових претензій, яка буде створена у рамках Меморандуму, представлятиме Укренерго» у Спеціальному міжнародному трибуналі проти Росії.

"Ми вдячні Секретаріату Енергетичного Співтовариства за підтримку України, за допомогу та сприяння у тому, щоб росія відповіла за свої злочини перед Україною та світом, а також відшкодувала нанесені збитки у повному обсязі", – кажуть в Укренерго.

21 листопада Володимир Зеленський заявив, що обстріли російською армією української енергетичної інфраструктури є рівнозначними застосуванню зброї масового ураження. "Росія зробила ставку на геноцидну політику, саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, водо- та теплопостачання взимку – це і є мета Росії, поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження. Абсолютний злочин", - наголосив Зеленський.

Станом на 11 грудня українські енергетики відновили більшість генерувальних потужностей в енергосистемі країни, водночас руйнування ще не дозволяють використовувати ТЕС повною мірою.

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