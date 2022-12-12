Переважну більшість генерувальних потужностей української енергосистеми відновлено, - Укренерго
Українські енергетики відновили більшість генерувальних потужностей в енергосистемі країни, водночас руйнування ще не дозволяють використовувати ТЕС повною мірою
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в телеефірі "Суспільне. Новини".
"Станом на зараз українські енергетики змогли відновити більшість генерувальних потужностей після ракетних обстрілів цього тижня", - заявив він.
Щодо теплоелектростанцій, за словами Кудрицького, їхня здатність виробляти електроенергію все ще не повна і залишається нижчою, ніж та, яка була на початок тижня до першої масованої російської атаки. В Укренерго очікують, що наступного тижня матимуть в мережі нові енергоблоки від ТЕС.
"Їм треба додатковий час, щоб відновити свою роботу", - пояснив Кудрицький.
- 21 листопада Володимир Зеленський заявив, що обстріли російською армією української енергетичної інфраструктури є рівнозначними застосуванню зброї масового ураження. "Росія зробила ставку на геноцидну політику, саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, водо- та теплопостачання взимку – це і є мета Росії, поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження. Абсолютний злочин", - наголосив Зеленський.
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