Європейський інвестиційний банк допоможе у післявоєнній відбудові Маріуполя

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

"Ми допомагали у побудові дитячих садочків, лікарень та іншої інфраструктури, яка тепер зруйнована. Ми маємо намір зробити це наново у ще кращому вигляді, ніж було до цього", — заявив представник ЄІБ.

Нагадаємо, 4-5 липня у Швейцарії стартувала перша конференція, щодо післявоєнної відбудови України. Представлений у Лугано проєкт плану відновлення країни потребує $750 млрд інвестицій.

Зеленський зазначив, що конференція у Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України.

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