Європейський інвестиційний банк допоможе у післявоєнній відбудові Маріуполя
На конференції з питань відновлення України у Швейцарії виконувач обов'язків керівного директора Європейського інвестиційного банку Маркус Берндт заявив, що ЄІБ готовий допомогти у відбудові Маріуполя
Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.
"Ми допомагали у побудові дитячих садочків, лікарень та іншої інфраструктури, яка тепер зруйнована. Ми маємо намір зробити це наново у ще кращому вигляді, ніж було до цього", — заявив представник ЄІБ.
- Нагадаємо, 4-5 липня у Швейцарії стартувала перша конференція, щодо післявоєнної відбудови України. Представлений у Лугано проєкт плану відновлення країни потребує $750 млрд інвестицій.
- Зеленський зазначив, що конференція у Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.45
Купівля 34.45Продаж 35.16
-
EUR
Купівля 35.68Продаж 36.8
- Актуальне
- Важливе