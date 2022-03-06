Європейський топ-клуб "Баварія" провів акцію на підтримку України

Про це повідомляє офіційний сайт "Баварії".



У центральному колі домашнього стадіону "Баварії" розгорнули банер з написом "Стоп війні". Футболісти обох клубів вийшли на поле у ​​синіх та жовтих куртках.



Рекламні щити та відеоекрани навколо поля були підсвічені кольорами українського прапора. Кутові прапорці також були пофарбовані у жовті та сині кольори. А стадіон "Альянц Арена" сяяв кольорами нашої України.







"Дуже важко зосередитися на футбольних справах з усіма жахливими картинами війни, які ми щодня спостерігаємо із України. Ми ніколи не думали, що знову побачимо щось подібне в Європі. Ця війна має припинитися. Наші думки з народом України", – сказав генеральний директор "Баварії" Олівер Кан.



Капітан "Баварії" Томас Мюллер розпочав матч зі синьо-жовтою пов’язкою. Після цього капітанську пов'язку в українському стилі отримав поляк Роберт Левандовські.







Матч "Баварія" - "Байєр" закінчився з рахунком 1:1.

ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх єврокубків, а збірну Росії - від будь-яких міжнародних змагань.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb