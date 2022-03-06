Європейський топ-клуб "Баварія" провів акцію на підтримку України
Перед початком матчу "Баварія" - "Байєр" футболісти мюнхенського топ-клубу підтримали Україну
Про це повідомляє офіційний сайт "Баварії".
У центральному колі домашнього стадіону "Баварії" розгорнули банер з написом "Стоп війні". Футболісти обох клубів вийшли на поле у синіх та жовтих куртках.
Рекламні щити та відеоекрани навколо поля були підсвічені кольорами українського прапора. Кутові прапорці також були пофарбовані у жовті та сині кольори. А стадіон "Альянц Арена" сяяв кольорами нашої України.
"Дуже важко зосередитися на футбольних справах з усіма жахливими картинами війни, які ми щодня спостерігаємо із України. Ми ніколи не думали, що знову побачимо щось подібне в Європі. Ця війна має припинитися. Наші думки з народом України", – сказав генеральний директор "Баварії" Олівер Кан.
Капітан "Баварії" Томас Мюллер розпочав матч зі синьо-жовтою пов’язкою. Після цього капітанську пов'язку в українському стилі отримав поляк Роберт Левандовські.
Матч "Баварія" - "Байєр" закінчився з рахунком 1:1.
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