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Головна Світ Європол допомагатиме розслідувати воєнні злочини РФ в Україні

Європол допомагатиме розслідувати воєнні злочини РФ в Україні

23 листопада, 2023 четвер
10:32
Світ Європол

Європол створив Оперативну робочу групу (OTF) для надання допомоги в розслідуваннях воєнних злочинів, скоєних РФ в Україні. У проєкті беруть участь 14 країн

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європолу.

Завданням оперативної групи буде ідентифікувати підозрюваних та їхню причетність до ймовірних воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи злочинів геноциду. Ідентифікація відбуватиметься шляхом збору й аналізу інформації з відкритих джерел.

Зазначається, що в інтернеті, зокрема у соціальних мережах, міститься величезний масив таких даних. Вони можуть суттєво допомогти слідчим. Міжнародна співпраця у цьому напрямі є неоціненною.

Очолюють групу підрозділи по боротьбі з міжнародними злочинами поліції Нідерландів та Німеччини.

Загалом у проєкті беруть участь 14 країн: Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Норвегія, Велика Британія і США.

Україна
Війна з Росією
воєнні злочини Росії
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