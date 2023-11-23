Європол допомагатиме розслідувати воєнні злочини РФ в Україні

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європолу.

Завданням оперативної групи буде ідентифікувати підозрюваних та їхню причетність до ймовірних воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи злочинів геноциду. Ідентифікація відбуватиметься шляхом збору й аналізу інформації з відкритих джерел.

Зазначається, що в інтернеті, зокрема у соціальних мережах, міститься величезний масив таких даних. Вони можуть суттєво допомогти слідчим. Міжнародна співпраця у цьому напрямі є неоціненною.

Очолюють групу підрозділи по боротьбі з міжнародними злочинами поліції Нідерландів та Німеччини.

Загалом у проєкті беруть участь 14 країн: Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Норвегія, Велика Британія і США.