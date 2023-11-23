Європол допомагатиме розслідувати воєнні злочини РФ в Україні
Європол створив Оперативну робочу групу (OTF) для надання допомоги в розслідуваннях воєнних злочинів, скоєних РФ в Україні. У проєкті беруть участь 14 країн
Про це йдеться у повідомленні на сайті Європолу.
Завданням оперативної групи буде ідентифікувати підозрюваних та їхню причетність до ймовірних воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи злочинів геноциду. Ідентифікація відбуватиметься шляхом збору й аналізу інформації з відкритих джерел.
Зазначається, що в інтернеті, зокрема у соціальних мережах, міститься величезний масив таких даних. Вони можуть суттєво допомогти слідчим. Міжнародна співпраця у цьому напрямі є неоціненною.
Очолюють групу підрозділи по боротьбі з міжнародними злочинами поліції Нідерландів та Німеччини.
Загалом у проєкті беруть участь 14 країн: Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Норвегія, Велика Британія і США.
- Незалежна міжнародна комісія ООН у жовтні представила звіт про воєнні злочини Росії в Україні. Серед них катування, ґвалтування і вбивства цивільних.
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