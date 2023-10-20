Катування, ґвалтування і вбивства цивільних: комісія ООН оприлюднила звіт про воєнні злочини РФ в Україні

Про це інформує пресслужба ООН.

"Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні задокументувала подальші докази того, що російська влада вчинила невибіркові напади та скоїла воєнні злочини у вигляді катування, зґвалтування та іншого сексуального насильства, а також депортації дітей до Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

У звіті комісії йдеться про те, що невибіркові російські напади із застосуванням вибухової зброї спричинили загибель або поранення цивільних, а також призвели до руйнування або пошкодження цивільних об'єктів.

Крім того, розслідування підтвердило попередній висновок комісії щодо систематичного і повсюдного застосування російською владою тортур у різних місцях утримання.

"Окрім попередніх висновків Комісії про катування в Україні та місцях позбавлення волі в Російській Федерації, викладені у цій доповіді нові докази, зібрані в Херсонській та Запорізькій областях, свідчать про аналогічну систематичність катувань на територіях, підконтрольних російській владі. У розслідуваних випадках злочинці переважно катували чоловіків, підозрюваних у передачі інформації українській владі або в іншій підтримці українських збройних сил", - вказано у звіті.

Комісія інтерв'ювала жертв російських нападів. Згідно з повідомленнями потерпілих, з боку росіян можна відзначити "глибоку зневагу до людської гідності". Свідки розповідали, що траплялися ситуації, коли катування були настільки жорстокими, що жертва гинула.

"В одному з місць утримання, що знаходилося у школі села Біляївка Херсонської області, співутримувані вимагали медичної допомоги, коли один з них одразу ж після катувань почав задихатися. Однак, російські військовослужбовці відмовилися надати допомогу, і ця жертва померла протягом години", - вказує у своєму звіті незалежна комісія.

Комісія під час розслідувань в Херсонській та Запорізькій областях зафіксувала, що зґвалтування та інше сексуальне насильство "часто супроводжувалося додатковими актами насильства над жертвами, у тому числі жорстоким побиттям, удавленням, задушенням, нанесенням порізів, пострілами поруч із головою жертви та умисними вбивствами".

Комісія також розслідувала факти депортації українських дітей до РФ або на тимчасово окуповану територію України.

"Комісія задокументувала переміщення 31 дитини з України до Росії у травні 2022 року та дійшла висновку, що це переміщення було незаконною депортацією, що становить воєнний злочин. Комісія занепокоєна інформацією про заходи, що явно спрямовані на створення умов, за яких певні діти залишатимуться у Російській Федерації протягом тривалого часу", - зазначили у звіті.

Там наголосили, що винних має бути притягнуто до відповідальності.

З повним текстом доповіді, представленої Генеральній Асамблеї ООН, можна ознайомитися тут.