Україна готова надати ООН інформацію про воєнні злочини РФ в Україні, - ДБР
Україна готова надати ООН докази катувань росіянами цивільних і військовополонених. Світ має знати про звірства окупантів і вжити заходів для припинення агресії
Про це йшлося на зустрічі директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження чи покарання Еліс Джілл Едвардс, передає пресслужба ДБР.
Олексій Сухачов розповів про функціонування ДБР в умовах війни, участь працівників Бюро у протидії російській агресії, а також результати діяльності у сфері протидії катуванням.
"Катування є воєнним злочином, а систематична або широко поширена практика тортур є злочином проти людяності", - констатувала Еліс Джілл Едвардс.
Вона зазначила, що за результатами візиту до України підготує звіт. Своєю чергою Сухачов сказав, що Україна готова надати всю інформацію, потрібну для виконання доповідачкою ООН свого мандату.
"Ми готові надати Вам та Вашим колегам будь-яку інформацію та іншим чином сприяти здійсненню Вашої діяльності. Увесь світ має знати, які звірства вчиняються росіянами на території України, та вжити рішучих заходів до припинення цієї агресії", - сказав директор ДБР.
- У травні повідомлялося, що на Херсонщині знайшли 11 катівень та 13 місць несвободи.
- Наприкінці серпня правозахисники повідомили про ще одну катівню на Херсонщині, де побували близько 20 українців. Частини з них уже немає серед живих. Загалом окупанти облаштовували катівні в населених пунктах кожного регіону, який частково перебував під їхнім контролем.
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