Україна готова надати ООН інформацію про воєнні злочини РФ в Україні, - ДБР

Про це йшлося на зустрічі директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження чи покарання Еліс Джілл Едвардс, передає пресслужба ДБР.

Олексій Сухачов розповів про функціонування ДБР в умовах війни, участь працівників Бюро у протидії російській агресії, а також результати діяльності у сфері протидії катуванням.

"Катування є воєнним злочином, а систематична або широко поширена практика тортур є злочином проти людяності", - констатувала Еліс Джілл Едвардс.

Вона зазначила, що за результатами візиту до України підготує звіт. Своєю чергою Сухачов сказав, що Україна готова надати всю інформацію, потрібну для виконання доповідачкою ООН свого мандату.

"Ми готові надати Вам та Вашим колегам будь-яку інформацію та іншим чином сприяти здійсненню Вашої діяльності. Увесь світ має знати, які звірства вчиняються росіянами на території України, та вжити рішучих заходів до припинення цієї агресії", - сказав директор ДБР.