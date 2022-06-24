Єврорада визнала "виняткову відповідальність" Росії за створення продовольчої кризи

Про це йдеться в ухвалених у четвер на саміті у Брюсселі висновках Європейської ради.

"Росія, яка використовує продовольство як зброю у своїй війні проти України, несе одноосібну відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спровокувала. Європейська рада закликає Росію негайно припинити атаки на сільськогосподарські об'єкти та зернові термінали, а також розблокувати Чорне море, зокрема порт Одеси, щоб забезпечити експорт зерна та комерційні перевезення", – сказано у документі.

Європейська рада заявила про підтримку зусиль генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй для вирішення проблеми.

У заяві лідерів ЄС наголошено, що європейські санкції проти Росії не перешкоджають вільному перевезенню сільськогосподарської та харчової продукції, а також доставлення гуманітарної допомоги.

19 червня Координатор ООН в Туреччині розповів, що Росія хоче зняття санкцій з експорту її власного зерна та злакових в обмін на відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України.

Голова Агентства ООН у справах біженців заявив 16 червня, що криза з продовольчою безпекою, через війну в Україні, змусить більше людей покинути свої домівки в бідніших країнах, а це призведе до ще більшого рівня глобального переміщення.

Через російську агресію у портах Одеської області розташовані 39 цивільних суден.