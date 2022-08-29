Євросоюз "фільтруватиме" росіян, на кожного дивитимуться "через мікроскоп", - Клімкін про скасування спрощеного візового режиму ЄС із РФ
Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав зупинку спрощеного безвізового режиму ЄС з Росією запізнілим, але корисним кроком
Про це Клімкін написав у facebook.
За його словами, рішення про зупинку спрощеного візового режиму між Євросоюзом та РФ здається запізнілим і заслабким, але воно є кроком вперед.
"Тепер Євросоюз буде в буквальному сенсі "фільтрувати" росіян, що хочуть до ЄС. Більше документів, більше чекати, а головне - на кожного дивитимуться "через мікроскоп". Багато країн це вже роблять, але тепер це буде на рівні ЄС", - написав Клімкін.
Він додав, що в ЄС непублічно, але майже відверто говорять, що потрібно працювати з кимось у "майбутній Росії".
"Очевидно, що працювати краще в ЄС, оскільки на території Росії тепер диктатура і повна зачистка. Не впевнений, що збереження видачі віз Євросоюзу допоможе, але те, що вони починають думати про Росію "після Путіна" вже прогрес", - переконаний Клімкін.
Він також наголосив, що справжнім жахом для російського режиму є те, що рішення про візи приймається напередодні осені та зими.
"А в Росії так чекали, що їх боятимуться. Відсутність страху перед новими і новими санкціями - це те, що тепер як "дамоклів меч" над Росією. Світ більше її не боїться!" - констатував Клімкін.
- 28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.31Продаж 40.35
- Актуальне
- Важливе