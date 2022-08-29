Про це Клімкін написав у facebook.

За його словами, рішення про зупинку спрощеного візового режиму між Євросоюзом та РФ здається запізнілим і заслабким, але воно є кроком вперед.

"Тепер Євросоюз буде в буквальному сенсі "фільтрувати" росіян, що хочуть до ЄС. Більше документів, більше чекати, а головне - на кожного дивитимуться "через мікроскоп". Багато країн це вже роблять, але тепер це буде на рівні ЄС", - написав Клімкін.

Він додав, що в ЄС непублічно, але майже відверто говорять, що потрібно працювати з кимось у "майбутній Росії".

"Очевидно, що працювати краще в ЄС, оскільки на території Росії тепер диктатура і повна зачистка. Не впевнений, що збереження видачі віз Євросоюзу допоможе, але те, що вони починають думати про Росію "після Путіна" вже прогрес", - переконаний Клімкін.

Він також наголосив, що справжнім жахом для російського режиму є те, що рішення про візи приймається напередодні осені та зими.

"А в Росії так чекали, що їх боятимуться. Відсутність страху перед новими і новими санкціями - це те, що тепер як "дамоклів меч" над Росією. Світ більше її не боїться!" - констатував Клімкін.

28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією.

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