Фахівці МВС, МОЗ, Мінрегіону і Держпродспоживслужби їздитимуть у регіони моніторити заходи проти COVID-19
У регіони України виїжджатиме группа фахівців від МВС, МОЗ, Мінрегіону і Держпродспоживслужби для моніторингу організації місцевою владою заходів із протидії COVID-19
Про це повідомляє сайт Мінрегіону.
"Нагальні питання, які маємо сьогодні, — посилення заходів епідемічної безпеки в регіонах, перехід деяких областей на «червоний» рівень епіднебезпеки, нарощування темпів вакцинації та відновлення роботи групи, яка буде моніторити ситуацію на місцях щодо оперативного розв’язання проблемних питань стосовно COVID-19", - сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Рішення про відправку такої групи до регіонів ухвалили під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Також комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення щодо впровадження з 26 жовтня "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей 2021 року.
- Нагадаємо, станом на 25 жовтня в Україні за офіційними даними від коронавірусу померли понад 64 тис. людей.
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