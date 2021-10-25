Фахівці МВС, МОЗ, Мінрегіону і Держпродспоживслужби їздитимуть у регіони моніторити заходи проти COVID-19

Про це повідомляє сайт Мінрегіону.



"Нагальні питання, які маємо сьогодні, — посилення заходів епідемічної безпеки в регіонах, перехід деяких областей на «червоний» рівень епіднебезпеки, нарощування темпів вакцинації та відновлення роботи групи, яка буде моніторити ситуацію на місцях щодо оперативного розв’язання проблемних питань стосовно COVID-19", - сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.



Рішення про відправку такої групи до регіонів ухвалили під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Також комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення щодо впровадження з 26 жовтня "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей 2021 року.

Нагадаємо, станом на 25 жовтня в Україні за офіційними даними від коронавірусу померли понад 64 тис. людей.